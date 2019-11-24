西班牙一名警官利用祕密錄音勒索政商名流，東窗事發後，遭他錄下的政商界醜聞也跟著曝光，最新被捲入的是商界多位有頭有臉人物。

現已退休的警官比利亞雷霍（Jose Manuel Villarejo）涉嫌替企業或富人幹些骯髒勾當，目前身陷囹圄，等待審判。

近年來，比利亞雷霍的祕密錄音搞得政府高官與皇室成員難堪至極，醜聞最近燒到西班牙幾家大公司高層，首先被捲入的是長年擔任西班牙第2大銀行「西班牙對外銀行」（BBVA）主席的龔薩雷茲（Francisco Gonzalez）。

龔薩雷茲被控於2004年雇用比利亞雷霍監聽對手，試圖阻止建設公司Sacyr收購。龔薩雷茲去年底退休後，今年3月卸下西班牙對外銀行榮譽主席身分，是西班牙對外銀行目前接受調查的10位高層之一。

西班牙對外銀行也正在接受正式調查。

龔薩雷茲被控貪汙和非法洩密，18日在馬德里法庭作證。他後來告訴記者，西班牙對外銀行與管理階層始終秉持「誠信」行事。

本週又有更多秘密錄音外洩給媒體，促使各界開始把焦點轉到西班牙最大能源公司伊維爾德羅拉（Iberdrola）執行長蓋倫（Ignacio Galan）身上。

根據兩家網路媒體18日公布的細節，蓋倫涉嫌在2009年前後利用比利亞雷霍的服務，取得西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里（Real Madrid）主席、同時也是建商巨頭ACS老闆培瑞斯（Florentino Perez）的黑資料，疑似想阻止ACS對伊維爾德羅拉進行惡意收購。

培瑞斯旋即表示會對蓋倫等人採取法律行動。

比利亞雷霍1973年加入警隊，現年68歲。他數十年來在和政治人物、法官、商界人士以及警官和檢察官閒聊時，祕密錄下談話，其後透過威脅與勒索撈了不少錢。

(中央社)