中信兄弟今年才棄投從打的內野手杜家明，經過完整二軍球季的洗禮，繳出不錯的成績單，昨日冬盟開幕戰3打數2安打，是隊上唯一敲出雙安的選手，杜家明談到今年轉換身分，「雖然一開始會擔心，不過沒想到結果還不錯。」

杜家明原本擔任投手，不過遇到瓶頸後毅然決然在今年棄投從打，二軍65場比賽，繳出209打數、67支安打、1支全壘打，打擊率3成21更是高居二軍排名第二，第一年成績不錯其實讓杜家明感到意外，「一開始要轉打者很擔心、沒信心，因為不知道這個選擇好不好，沒想到結果還不錯。」

杜家明表示轉打者的初期，其實表現很差，還好總教練林威助不斷給予技術的意見，再加上二軍練習量高，調整動作後漸漸找到打擊感覺，「還是要感謝球團給機會，我就是做好該做的，結果不能自己能掌握。」

杜家明在二軍表現出色，也在冬盟獲得出賽機會，他表示目前打擊要加強力量之外，因為自己的守備範圍不大，會著重在傳球的角度及移動。冬盟期間也會多觀察其他隊的選手，將各隊的優點吸收後套用在自己身上，增加訓練和比賽經驗。

(中時電子報)