一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺（左）24日上午在服務處成立競總大會。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會，邀請到民眾黨不分區立委參選人蔡壁如（左）、高虹安（右）站台。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會，邀請到民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安等人站台，李婉鈺直指，她是衝著民進黨新潮流而來，要把不適任的對手立委吳思瑤拉下台。蔡壁如也提及，台北市長柯文哲2016年支持吳，吳去年卻大力批評柯。吳思瑤反擊，這是破壞式、負能量選舉的集大成，很狹隘又可惜。

李婉鈺痛批，她是衝著整個新潮流而來，新潮流的分贓政治文化，不以民生為優先，卻是以派系利益為優先，大家不能接受，不希望新潮流惡劣霸占國家機器、為私利運作，這是民眾黨、一邊一國、所有第三勢力的共同心聲。

吳思瑤表示，面對大陸滲透、台灣民主自由遭受很大壓力時，為何不一致對外？若把選舉當作個人仇恨情緒的工具，只把眼光糾結在政黨內的派系，這很狹隘又可惜，今天看起來就是破壞式與負能量選舉的集大成，她不受影響。

「在破壞的就是新潮流！」李婉鈺反嗆，吳思瑤沒資格批評人，吳在立院1個人代按4個燈投票，這樣的情況不能在國會發酵，「作弊立委」要下台。

蔡壁如則說，李婉鈺有送邀請函到辦公室，柯市長覺得這區沒提名人，我們就幫李站台，但她昨天才知道李是代表一邊一國，所以撇開政黨來講，她是幫李個人站台。

媒體詢問，柯對新潮流也很痛恨，是要結合李婉鈺把新潮流拉下來？蔡壁如說，也沒有啦、應該不是吧，人家（指新潮流）也沒送邀請函給她，她也不知道。李婉鈺則說「不適任的都拉下台！」

蔡壁如指出，社會大眾會評論吳思瑤，如2016年柯市長當時也很努力幫吳站台、拉那麼多次的票，但不知什麼事，吳去年把柯市長罵得很慘，她其實不太記恨，不過去年選舉不曉得中間什麼因緣，吳把柯市長一直罵到選舉結束。

吳思瑤表示，她非常「平常心」，尊重個別與個人參與政黨，或邀其他政黨站台，這都是民主常態，倒是李婉鈺所屬的政黨，跟找來的政黨，在大陸議題上有相當大的差距，選民會更冷靜去判斷選擇，正能量是台灣社會需要的價值，像她沒有一天離開選區或在政治立場上搖擺，或是換政黨，她用15年的服務深耕、專業問政，帶給民眾期盼。

針對蔡壁如的指教，吳思瑤僅說，大家都可以公斷，民進黨有提名，當然就全力輔選民進黨，這是政黨政治的常態，與基本民主原則。

(中時 )