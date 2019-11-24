時代騎輪節是台中市一年一度的「自行車嘉年華」。（盧金足攝）

台中市是全球自行車生產重鎮，盛大的自行車嘉年華24日登場，運動局、自行車品牌等單位主辦第5屆時代騎輪節，在市府台灣大道府前廣場開騎，5000名車友報名參加100K挑戰賽，今年「100公里挑戰路線」由市府出發，行經望高寮、藍色公路、高美溼地及清泉崗機場等人氣景點，車友飽覽山海線美麗風景。

時代騎輪節可說是一年一度的「自行車嘉年華」，主辦單位邀請自行車產業相關廠商到會場，讓民眾體驗試乘，或遊戲同樂，完賽車友除可獲碳纖維3D立體獎座，參加抽獎活動，頭獎為專為公路騎行設計的公路腳踏車。

運動局表示，台中為台灣自行車產業重鎮，自行車道布建完整，獲中華民國對外貿易發展協會等多家廠商贊助，活動成功續辦到第5屆，2020台灣燈會明年2月8日將在台中熱鬧舉行，展期共16天；副展區搶先12月21日在文心森林公園點燈，邀請全國民眾共襄盛舉，讓台中賞燈、購物消費，歡度輕鬆小旅行。

(中時 )