鍾孟宏執導的國片《陽光普照》拿下本屆金馬獎最佳劇情長片、導演、男主角、男配角、剪輯跟觀眾票選獎6項大獎，24日凌晨劇組和演員出席慶功宴，新科影帝陳以文被問到領獎時感性告白「生命中的女主角」美棣身分，他說：「在一起30多年，講女朋友好像在一起2、3年而已，所以對電影圈朋友都說是我的女主角。」

《陽光普照》是本屆金馬大贏家，6座小金馬到手，鍾孟宏對成績很滿意，唯一小小遺憾是許光漢沒入圍，陳以文則開玩笑說：「我們就畜牧業，認真種草。」影后遺珠柯淑勤則說沒得獎落得輕鬆，完全置身事外，看大家在金馬盛會上玩得很開心，而同樣與金馬擦身而過的温貞菱，因為拍新戲曬得黝黑，她笑說：「因為今年金馬主題是『黑馬』，我拍戲曬黑，被2、3個導演虧是不是噴黑來搶金馬獎。」

同片演員許光漢也從台南趕回來參加慶功宴，電影裡的一家人團圓，他在搭高鐵時看到劉冠廷得獎的訊息跳出來，就忍不住叫出聲，另鍾孟宏的御用演員納豆，現場代表資方送上兩包超厚大紅包，讓演員群直呼沒看過這麼厚一疊的現金。

最後被鍾孟宏比喻成「靈魂伴侶」的監製葉如芬表示，雖然得獎很開心，但《陽光普照》放映場次很少，希望在場的電影公司老闆能多開一些廳數，「票房是一個考驗，要讓劇組人員更有信心，畢竟在台灣，國片要上映真的很不容易。」

(中時 )