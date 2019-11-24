澳洲國會情報及安全委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）今天表示，對於投誠澳洲，並供出中國海外政治干預活動的中國間諜王立強，澳洲應予庇護。

王立強據傳向澳洲情報單位提供有關中國軍情高階官員在香港的名單，並供出中國如何資助在香港、台灣與澳洲的活動，以及進行間諜工作的細節。

法新社報導，王立強說他個人涉及在台灣、香港與澳洲三地進行間諜活動與滲透。

據傳王立強目前與妻子和年幼的兒子持觀光簽證居住雪梨。海斯迪表示，王立強應獲准留在澳洲。

海斯迪告訴澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）旗下媒體說：「我認為任何人願意協助我們捍衛國家主權，都值得我們保護。」

因發聲批評北京，海斯迪在上週與另一名政治人物雙雙被禁入境中國。他先前表示，澳洲的國家主權與自由可能遭受北京威脅。

負責處理移民事務的澳洲內政部，不願就王立強案作評論。

(中央社)