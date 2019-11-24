「冰KU市集」24日登場，遊客在體驗製作「不會融化的冰淇淋」。（劉永竣提供／張毓翎嘉義傳真）

碁業整合創意策略公司專業經理劉永竣表示，12月29日將擴大舉辦「冰KU市集」，歡迎民眾前來共襄盛舉。（劉永竣提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府將於明年在蒜頭糖廠東5倉庫建置冰創基地，並於開幕前的每月最後一個周日推出「冰KU市集」，展現未來園區5大展館的特色。於24日登場的市集上，以分子料理作法呈現的「不會融化的冰淇淋」，吸引不少遊客前來體驗及嘗鮮；主辦單位表示，未來冰創基地會結合糖廠文化、互動科技等元素，打造寓教於樂的「蔗埕冰樂園」。

碁業整合創意策略公司專業經理劉永竣指出，蒜頭糖廠因製糖工業式微，製糖工廠在2002年停閉，並積極轉型成文化園區，縣府為活化糖廠東5倉庫群空間，在經濟部創新場域計畫推動下，即將成立冰創基地「蔗埕冰樂園」，藉由不同主題館提供的機能，不僅提供業者一個交流平台，也帶領遊客認識當地文化，串聯六腳鄉生活圈。

劉永竣表示，目前5個展館分別為「愛嘉冰」、「冰創基地」、「特展館」、「冰創生活館」、「熱情小吃館」，將規畫台灣糖冰文化、世界冰品博覽、3D列印食器開發、VR／AR科技體驗、青創基地平台、冰相關產品販售等項目，以「冰」為主軸，營造嘉義縣另一個全新的創造場域。

主辦單位也辦理新奇、充滿科技感的冰創體驗，「不會融化的冰淇淋」利用鮮奶油內的酪蛋白，影響馬鈴薯的澱粉糊化及膨脹反應，讓馬鈴薯有了跟冰淇淋一樣的口感及滋味，孩子邊吃邊玩、學知識，此外，民雄自造教育及科技中心帶來遙控無人機，提供遊客體驗。

劉永竣說，12月29日同地點將擴大舉辦「冰KU市集」，歡迎民眾前來共襄盛舉。

(中時 )