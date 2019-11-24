自稱是共諜的王立強聲稱，曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）。民進黨強調，國安單位對此案已有掌握。但王立強身分馬上被大陸公安部踢爆，是有前科的詐欺犯。

王立強接受澳洲媒體訪問時也漏洞百處，任務地點竟然可以包含台港澳多處地點，網友更暗諷是「血汗凌凌漆」。

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(中時電子報)