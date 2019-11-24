大政治大爆卦-無色覺醒》蔡故技重施抹紅 國安機器又抓嘸影 14:192019/11/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中天嚴正聲明:依法經營未收不法金錢《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自稱是共諜的王立強聲稱，曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）。民進黨強調，國安單位對此案已有掌握。但王立強身分馬上被大陸公安部踢爆，是有前科的詐欺犯。 王立強接受澳洲媒體訪問時也漏洞百處，任務地點竟然可以包含台港澳多處地點，網友更暗諷是「血汗凌凌漆」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #王立強 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸版史諾登？變節陸間諜 滲透台大選手段全曝光 12:072019/11/23 國際 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 快評》滿口外行話的「超級情報員」 企圖干涉台灣大選 20:152019/11/23 政治 還原《紐時》報導 共諜爆料也存疑 22:382019/11/23 政治 共諜王立強大逆轉 陸：涉詐騙在逃人員 23:372019/11/23 兩岸 民進黨借力打恐共牌！烏龍賤諜是詐騙犯 介入選舉攏係假 04:102019/11/24 政治要聞 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 共諜是詐騙犯？孫大千：有些人應該把話說清楚了 09:562019/11/24 政治 共諜干預選舉？國民黨籲先調查別抹紅 10:222019/11/24 政治 王立強說法 前情報員打臉：說法有違情報工作 13:512019/11/24 政治 政治熱門新聞 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 又是綠營造勢三峽空拍圖 韓粉嘆：沒有雙主菜 - 政治 綠花蓮造勢便當曝光？網驚喊名店 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 韓陷共諜案？洛杉基斷言：最後真相將跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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