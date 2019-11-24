上海靜安警方發佈的王立強的犯罪事實。（網路截圖）

近日，一個名叫王立強的中國人，突然登上了澳洲和美國一些主流媒體的頭條新聞。因為這個王立強宣稱自己是一名「中國政府的間諜」，手上還「掌握」了大量中國在海外的「間諜行動」訊息。可就在西方媒體和一些反華情報部門以為自己「撿到寶」的時候，中國上海警方卻發佈了一份極為打臉的通報：此人原來是個屢次犯案的詐騙犯，目前在逃！

《環球時報微信公眾號》報導，最初將這個王立強當做「寶貝」一樣大篇幅報導的，是多次參與抹黑中國留學生、遊客和商人的澳洲《悉尼先驅晨報》和《時代報》記者Nick McKenzie。

此前，該記者就多次撰寫過宣稱中國留學生是間諜，中國在滲透澳洲甚至干涉澳洲選舉和內政的報導，並串聯澳洲公立媒體澳洲廣播公司等當地主流媒體，大篇幅地刊發。

雖然這些煽動性的陰謀論報導，在澳洲乃至西方傳媒圈「反華恐華」的輿論氛圍下很有市場，但《環球時報微信公眾號》通過一些內部管道得知，這些報導其實是在缺乏證據和事實的支撐下硬寫出來的。

有人更因此懷疑該記者乃至澳大利亞的一些主流媒體，是不是早已淪為了澳大利亞安全情報組織(ASIO)的反華「打手」。

而如今，Nick McKenzie這位所謂的澳洲Fairfax傳媒集團的「資深」記者，更是刷新了澳洲媒體人的底線。在根本沒有任何證實的情況下，他偏聽偏信一個中國詐騙犯的說法，將王立強這個被中國警方追逃的騙子，通過長篇的大專題報導，包裝成了「向澳洲投誠的中國間諜」。

但不得不說，王立強這個在大陸屢次詐騙，之後逃往香港，如今又逃到澳洲的詐騙犯，也確實很瞭解西方這種反華恐華輿論的口味，知道他們喜歡什麼樣的「劇本」。所以他所編造的自己是個「中國間諜」的身份和故事，也非常的「套路化」，非常迎合西方反華恐華輿論對於中國那種「無知」的刻板偏見與想象。

比如，他宣稱自己來自大陸的中產家庭，喜愛藝術，學過很長時間的油畫，又稱他是因為油畫畫得好，於是在給一位富商的太太教油畫時，被這家「偽裝」成香港富商的中國政府間諜相中，加入了中國的間諜網絡，從此開始成為在香港和台灣給北京收集各種情報的「間諜」，但因為如今「良心發現」，不想失去「自我」，於是決定「叛逃」。他還宣稱香港乃至澳洲都被中國政府滲透了，尤其是學校。

這個「劇本」中，諸如他給「偽裝成富商的中國間諜」工作，怕「失去自我和個性」，「香港和澳洲的大學和學生組織都被滲透」這些點，一直都是西方反華輿論和勢力汙蔑中國，煽動反華情緒的重點對象。僅在澳洲，那些宣稱「中國商人是間諜」，「澳洲校園被滲透」的陰謀論式報導，就不絕於耳。至於他所謂的「害怕失去自我」的描述，同樣是迎合了西方反華輿論對於中國意識形態上的偏見和醜化。

但除了上海警方發佈的通報已經充分證明王立強的故事是編造和虛構，是為了逃避中國法律的打擊，《環球時報微信公眾號》也通過多個相關管道得知，王立強的故事就是純粹的謊言。

比如那個被他說成是給大陸政府蒐集香港和台灣情報的香港商人、中國創新投資有限公司的執行董事向心及其妻子龔青，有認識和熟悉他們的人透露，他們是純粹的商人，根本不是什麼間諜，而且王立強故事中對於兩人的描述也都是胡扯。

又比如在《紐約時報》幾名一貫反華的駐華記者，也參與到王立強的「故事」中後，他們還宣稱王立強指控香港商人黃向墨也是「間諜」，稱黃向墨是向心的下屬，多次將澳洲政客帶到香港，對澳洲政客進行滲透。

但黃向墨這位在過去幾年裡已經多次被澳洲一些主流媒體和情報機關「無中生有」地抹黑成是「中國間諜」的香港商人，也站出來進行了反擊，在他的個人社交帳號表示他根本就不認識向心，同時還要求王立強說清楚他到底是什麼時間帶了誰去見了向心。

更逗的是，當王立強在他的「故事」中拿著早已被境外反華勢力炒作濫了的「銅鑼灣書店」一事進行再次炒作，並宣稱自己「深度」參與了此案後，當事人之一的林榮基卻表示自己根本就不認識這麼一個人。

另外，再回到中國上海警方對王立強的詐騙案情通報上，中國裁判文書網上一份2016年的判決書也顯示，王立強確實曾經在大陸進行詐騙。

但這些事實，對於包裝他的澳洲反華記者Nick McKenzie以及他背後的那些反華媒體，還有澳洲情報部門，乃至西方反華勢力和輿論圈子來說，並不重要。王立強每一條謊言，包括他所宣稱什麼「中國政府早已滲透和把控香港校園」這種極為低能和與事實嚴重不符的言論，都仍會被他們「照單全收」。

因為他們在乎的並不是王立強的故事是否虛假，在乎的不是王立強拿出來的那些「間諜」護照是不是他自己自行偽造出來的詐騙素材，在乎的不是王立強是不是一個在用虛假故事和身份來騙澳大利亞的綠卡和國籍的詐騙犯，他們需要的是一個能給他們之前一系列對中國的抹黑炒作「背書」的「工具人」。

對於他們來說，王立強不需要擁有一個真實的身份和背景，不需要擁有一個真實的個性和人格，他只需要按照反華勢力和輿論設定好的「劇本」框架去發揮和表演就行了——就如在報道中他們給王立強拍攝的這些充滿「電影感」的照片一樣。

(中時 )