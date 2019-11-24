M-1A2T艾布蘭主戰坦克

美國國務院已通過，將軍售台灣108輛M-1A2T艾布蘭（Abrams）主戰坦克，如今正待國會通過這20億美元（近612億台幣）的交易案。美國國務院國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）說，相關軍售不會改變當地的基本軍力平衡，但仍面臨北京強烈反對。

然而，還有個更實際的問題，那就是在台灣抵抗對岸武統所需的武器中，主戰坦克是否名列前茅？《國家利益》（The National Interest）網17日指出，首先，台灣是海島，北京若要武統，不是動用飛彈和戰機轟炸，就是透過兩棲和空降突擊。

要是大批解放軍能登陸台灣，意味他們在面對台灣，甚至很可能是美國防禦時，已獲得充分的空中與海上優勢。據推測，這108輛M1A2，還有約500輛較舊的M60A3和M48坦克會攻擊敵方灘頭堡。

(中時電子報)