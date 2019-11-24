台中市立委第3選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）參選人楊瓊瓔，20日上午由80歲父親楊定照與競選辦公室執行長洪柳益代為登記，22日遭民進黨台中市議員李天生、林德宇、蔡耀頡3人，抨擊洪以市府經發局專委身分代為登記，洪柳益針對3人惡意抹黑，對個人名譽造成嚴重傷害，據傳下午將到台中地檢署提出誹謗告訴。李天生等3人表示，事先並不知悉洪柳益已於當天辭職，在了解實情後，並未對此話題繼續發言，因而並無「惡意誹謗之意圖」。

洪柳益指出，針對22日民進黨台中市議員李天生、林德宇、蔡耀頡3人，於記者會中抹黑他用市府經發局專委身分，帶楊瓊瓔父親辦理立委參選登記等惡意發言和抹黑，經媒體報導後，對他名譽造成嚴重傷害，將提出誹謗告訴，預計下午4時30分前往台中地檢署按鈴申告。

洪柳益表示，對於民進黨議員「可查證而不查證」情況下，就隨意透過媒體以謊言抹黑他，刻意誤導社會觀感，他要透過法律還公道，民意代表問政應謹慎求證，不能欺壓市民，漠視抹黑對他人造成的傷害。

針對洪柳益將按鈴申告一事，議員李天生、林德宇、蔡耀頡指出，當時召開記者會主題是楊瓊瓔帶職參選「違反行中立」，身為民意代表，有責任提出質疑批評，為台中市民看緊荷包，善盡監督職責。

李天生、林德宇、蔡耀頡表示，有關洪柳益帶楊父前往登記參選，則是在場媒體主動提問是否適宜，他們3人回應認為，如果屬實，違反「公務人員行政中立法」規定，允屬不當，同時經蕭隆澤議員電話查問經發局，知悉洪柳益已於當天辭職，他們3人事先並不知情，在了解實情後，並未對此話題繼續發言，因而並無「惡意誹謗之意圖」。

李天生、林德宇、蔡耀頡強調，在選戰進入最後衝刺階段，各式選舉語言、選舉動作層出不窮，希望回歸主題，不要橫生枝節，誤導選民，並指責楊瓊瓔不應帶職參選，要求立刻辭職，公平競爭。

(中時 )