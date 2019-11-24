韓粉社團昨廣傳一張圖吐槽王男「沒見過間諜或情報員會這麼大方狂拍沙龍照的，今天剛好金馬獎，你以為在演007喔?」(白色正義聯盟)

澳洲媒體爆出共諜操控台灣大選選情超級大案，報導指出今年10月中共間諜王立強主動向澳洲安全情報組織投案，聲稱其曾主導操控台灣大選選情。但隨即王立強身分馬上被大陸公安部踢爆，王男是屢次犯案的詐騙犯，目前正在逃。韓粉社團昨廣傳一張圖吐槽王男「沒見過間諜或情報員會這麼大方狂拍沙龍照的，今天剛好金馬獎，你以為在演007喔?」，「白色正義聯盟」也酸，這傢伙是綜藝咖？比王寶強還會演?

2020選戰才剛完成登記，多家澳洲媒體和外媒，23日刊載一名自稱是大陸間諜的王立強，向澳洲情報部門投誠，揭露曾直接介入2018台灣選舉，並稱去年曾捐給國民黨總統候選人韓國瑜人民幣2000萬。對此，上海公安局昨日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，公安局指出，王立強是涉案在逃人員，王立強所持的三種護照，均是偽造證件。

粉社團昨廣傳一張圖吐槽王男「沒見過間諜或情報員會這麼大方狂拍沙龍照的，今天剛好金馬獎，你以為在演007喔?」，「白色正義聯盟」也轉傳狂酸「這傢伙是綜藝咖？比王寶強還會演@@昨晚1450還瘋傳此謠言，連拿下多項金馬的“返共”都相形失色...號稱打假的NCC照例裝死中~~」。

網友留言「演很大就算了，竟還有一群人入戲到深信不疑」、「栽贓嫁禍那可是綠營習慣的伎倆啊！」、「問林九萬搞不好知道……」、「這次導演導這戲 不會太好笑嗎？ 應該只有1450會信」、「沒見過這麼招搖的間諜」、「和台灣黃琪有拼」、「民進黨就是喜歡像黃琪這類的詐騙人士」、「間諜片看得不夠多吧 演技有待加強」、「要請人演戲也找個厲害點的，這是哪找的臨時演員。」

(中時電子報)