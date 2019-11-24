台南市農業局24日在日本大阪道頓崛舉辦台南芒果乾打卡試吃活動，現場參與民眾反應熱烈。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農業局24日在日本大阪道頓崛舉辦台南芒果乾打卡試吃活動，現場參與民眾反應熱烈。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

農業局也準備了台南觀光旅遊地圖供遊客索取，還有人詢問林志玲婚宴場所在台南哪裡。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市拚觀光、拚農業，24日在日本大阪道頓崛Riverwalk舉辦台南芒果乾打卡試吃活動，現場參與民眾反應熱烈，直呼「喔伊係」。

台南市府在日本知名的大阪道頓崛心齋橋跑跑人看板旁，推出台南農產觀光大型戶外廣告，並播放主題「台南甘味旅行直行便－與浪漫的距離，三小時」宣傳影片，成功吸引日本遊及遊客關注。

農業局24日更在大型看板對面的道頓崛Riverwalk擺攤宣傳，推出台南芒果乾試吃活動，並請遊客拍照上傳個人社群媒體，現場不只有日本當地人來嘗鮮，也有許多外國遊客來試吃，也有台灣旅客前來響應打卡活動，表示看到台南的廣告刊登在國外刊板備感親切。

台南市長黃偉哲表示，日本觀光客消費力強，與台灣關係友好，特指示農業局規畫台南農特產結合觀光特色景點，於人潮匯集處刊登，透過台南水果特色與景點風光，吸引關西地區的民眾來台南觀光及品嘗在地的優質水果。

農業局表示，這次準備了上千份的單份包裝芒果乾提供試吃，日本遊客表示對台南芒果久聞其名，非常喜愛，也紛紛配合拍照打卡。

農業局也準備了台南觀光旅遊地圖供遊客索取，還有人詢問林志玲婚宴場所在台南哪裡，他們也想去玩，見證林志玲世界婚禮帶來的觀旅效應。

(中時 )