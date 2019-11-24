2016年總統大選，蔡英文得到689萬票贏得選舉，立委選舉民進黨也大獲全勝。然而，蔡政府執政後也因許多政策使民眾不滿，導致支持度下降。有網友問及，「各位投過蔡的，你們是忍到何時才放棄DPP的？」有網友稱「看到韓國瑜才開始注意政治，就發現以前都被騙了！2016投小英路過」。

蔡英文2015年競選總統時，拋出「安心住宅計畫」中的居住政策3 支箭，包括杜絕房市炒作、健全租屋體系以及推動社會住宅政策，強調要讓每一個人都能負擔起又有居住品質的房子，卻遭質疑跳票。立法院先前通過「工廠管理輔導法修正草案」，遭前行政院長張善政痛批該日是農地最黑暗的一天，民進黨政府不是愛台是黑台。

網友cores在PTT發文指出，看到有人說忍到私菸案才壓垮他信任的最後一根稻草，「忍功真得超強」。他認為，其實房市三箭、實價登錄、工輔、一例一休、酒駕修法等等，這些都是一連串的扣分，層層疊疊的，而1450才是讓她更堅定拒投民進黨。該網友認為，現在選前逼近，蔡英文再怎麼狂開支票、賣芒果乾、紅媒、間碟等，都已影響不到他拒投民進黨的意志。他問及，各位投過蔡的，是忍到何時才放棄民進黨的？

對此，有網友認為「看到韓國瑜才開始注意政治，就發現以前都被騙了！2016投小英路過」、「砍七天假」、「從賴初選被做掉」、「1450出現就放棄民進黨了」、「一例一休硬幹」。但也有網友認為「要不是國民黨推太爛，搞不好明年我會第一次投國民黨」、「本來放棄的，又被韓催出來」、「我優先目標是讓國民黨消失」、「等國民黨、柯文哲垮了再說」、「看過韓國瑜、柯文哲後，還是會投蔡英文」。

(中時電子報)