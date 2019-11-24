特斯拉國1汐止匝道撞爛 駕駛摔橋下慘死 14:332019/11/24 中時電子報 張達智 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 特斯拉在國1汐止匝道自撞，車體損毀嚴重，可見撞擊力道之大。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉駕駛自撞後拋飛摔落高架橋，當場死亡。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） 下午13時15分，國道一號北向汐止系統往國3南下匝道，發生1輛特斯拉自撞橋墩後撞上護欄的車禍意外，護欄上有大片血跡，車上共有3人，其中20歲出頭男駕駛摔落橋下，失去生命跡象；另2名乘客也是20多歲男女，則是意識清醒，皆送往內湖國防醫院。 目前國道一號北上接國道三號南下往汐止的匝道交通受到影響，員警已到場管制交通，請用路人注意。這台特斯拉被撞到幾乎稀巴爛，整個車頂不見，護欄也留下斑斑血跡，可見事故發生當下撞擊力道有多大。 機車等紅燈遭撞飛 5人送醫 糗大了！特斯拉秀新車防彈玻璃竟一砸就裂 (中時電子報) #汐止 #匝道 #特斯拉 #橋墩 #國道一號 #自小客 #自撞 #護欄 #車禍 #OHCA 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉爆利多 貿聯、智伸科歡喜 04:102019/11/20 證券．權證 裕融30而立 今年拚賺一股本 04:102019/11/21 證券．權證 特斯拉「高大帥」車來了 走科幻重裝風 14:542019/11/22 財經 特斯拉發表電動皮卡 4萬美元有找 20:302019/11/22 財經 糗大了！特斯拉秀新車防彈玻璃竟一砸就裂 21:412019/11/22 國際 特斯拉推電動皮卡 4萬美元有找 04:092019/11/23 全球財經 松下不配合特斯拉建陸廠 陸電池概念股齊漲 04:092019/11/23 全球財經 特斯拉爆慘案！新車驚現大敗筆 股價被打趴 17:372019/11/23 財經 特斯拉皮卡車窗 一砸就裂 04:092019/11/24 全球財經 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬訂單 09:462019/11/24 國際 社會熱門新聞 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 差點沒命 被撞女駕駛病床淚訴：我沒闖平交道！ - 社會 龍山寺月老太神奇 竟裝變態幫妙齡女牽紅線！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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