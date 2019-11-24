特斯拉駕駛自撞後拋飛摔落高架橋，當場死亡。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

下午13時15分，國道一號北向汐止系統往國3南下匝道，發生1輛特斯拉自撞橋墩後撞上護欄的車禍意外，護欄上有大片血跡，車上共有3人，其中20歲出頭男駕駛摔落橋下，失去生命跡象；另2名乘客也是20多歲男女，則是意識清醒，皆送往內湖國防醫院。

目前國道一號北上接國道三號南下往汐止的匝道交通受到影響，員警已到場管制交通，請用路人注意。這台特斯拉被撞到幾乎稀巴爛，整個車頂不見，護欄也留下斑斑血跡，可見事故發生當下撞擊力道有多大。

(中時電子報)