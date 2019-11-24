治平高中後衛范筱林昨天對南山高中正規賽讀秒階段兩罰中一，讓球隊只能追平而無法超前，最後在延長賽飲恨上屆亞軍南山，必須今天和三民家商決一死戰，決定誰是預賽所屬組別最後一支晉級12強的隊伍，這次范筱林不再錯過機會，甚至用更強大的武器三分球轟垮三民防線，助隊連續2年前進高雄巨蛋。

罰球線對於許多球員來說可能是最遙遠的距離，回想昨晚的兩罰中一，范筱林說：「比賽打完後有哭，全隊賽後檢討時看著自己罰球沒進的影片，還是很難過，更加覺得要加緊練罰球。」

不過今天對上三民家商，范筱林沒有獲得罰球機會，好在罰球線上雪恥，但他靠著三分球10投6中高命中率，飆進全場最高的24分，另有7籃板、7助攻，獲得教練吳建龍肯定，感謝他能挺身而出幫助球隊。

不是來自國中甲組勁旅的范筱林，從國中畢業身高就維持在173公分，坦言進入高中後光練球就很吃力，比賽也常被蓋、很難搶籃板，讓他受到不少挫折，但堅持下來的原因之一是家人都很支持，以及他也想跟學長一樣透過籃球上電視、打出成績給更多人看到，他也透露，教練建議他可以學習能仁家商畢業的後衛王翊帆，兩人一樣是左撇子，身高也差不多，王翊帆過去在HBL也曾多次幫助能仁家商剋敵，是范筱林很好的學習模板。

范筱林並說，自己很欣賞打過美國NBA、現在在大陸CBA奮鬥的控球後衛林書豪，「林書豪控球非常穩，不容易掉球、技巧相當出色，是我比較喜歡的球員，如今球隊進軍12強，想跟隊友在高雄更拚一點，希望也有機會晉級8強。」

(中時電子報)