嘉義市自強街與博愛路口發生車禍，自小客車車頭及擋風玻璃撞得面目全非。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市消防局24日下午1時11許，接獲報案，疑似自小客車在自強街與博愛路口追撞停等紅的機車族，造成3男2女共5人受傷送醫急救，數部機車倒地，碎片散落，自小客車車頭毀損，擋風玻璃破裂，確實肇事原因有待警方調查。

消防局派遣4部救護車到車禍現場，共有7人分別受傷或受驚嚇，傷勢多是撕裂傷、擦傷、頭暈，5人各送嘉基、嘉榮、聖馬醫院急救，其中有1家3口送嘉基，有1名3歲男童嚇得嚎啕大哭，另有2人婉拒送醫。

(中時 )