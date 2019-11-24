機車等紅燈遭撞飛 5人送醫 14:352019/11/24 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義市自強街與博愛路口發生車禍，數部機車被撞倒地。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市自強街與博愛路口發生車禍，自小客車車頭及擋風玻璃撞得面目全非。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真） 嘉義市消防局24日下午1時11許，接獲報案，疑似自小客車在自強街與博愛路口追撞停等紅的機車族，造成3男2女共5人受傷送醫急救，數部機車倒地，碎片散落，自小客車車頭毀損，擋風玻璃破裂，確實肇事原因有待警方調查。 消防局派遣4部救護車到車禍現場，共有7人分別受傷或受驚嚇，傷勢多是撕裂傷、擦傷、頭暈，5人各送嘉基、嘉榮、聖馬醫院急救，其中有1家3口送嘉基，有1名3歲男童嚇得嚎啕大哭，另有2人婉拒送醫。 (中時 ) #客車 #自小客車 #小客車 #急救 #嘉基 也許您會感興趣 推薦閱讀 九份旅客暴增 九號停車場供臨停 04:102019/11/20 地方新聞 人人都是救護員 新北推廣公務員急救技能保護你我他 09:422019/11/20 社會 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 心肌梗塞能自救？醫：10秒內必做3件事 11:572019/11/21 生活 《電子零件》伺服器及嘉基看好，嘉澤明年營運樂觀 15:402019/11/21 財經 中市建築工地 工人摔落鷹架不治 14:162019/11/22 社會 自強號撞上小客車 新烏日雙向不通 女駕駛送醫 22:222019/11/22 社會 通緝犯拒捕 苦勸20分鐘墜樓急救中 23:282019/11/22 社會 逆轉！小客車平交道遭撞 台鐵道歉認故障 08:512019/11/24 生活 台鐵認錯 中市府籲全面清查平交道設備 12:242019/11/24 社會 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 龍山寺月老太神奇 竟裝變態幫妙齡女牽紅線！ - 社會 差點沒命 被撞女駕駛病床淚訴：我沒闖平交道！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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