河豚是日本料理中的美食，但常有人誤食中毒，專家提醒，河豚料理需經專業處理才能食用。（資料照片 陳淑娥攝）。

民為食為天，享受美食佳饈是人生一樂。但有些美食滿足了口腹之欲，卻也潛藏危及健康的因子。尤其有些食材本身可能帶毒，若未經仔細挑選、清洗或烹調，就可能置人於死地。外媒羅列5種世界知名的危險美食，提醒大眾食用前慎選慎食。

世界美食何其多，但人們往往有一種好奇，愈危險的美食愈引人一嘗為快。《BBC中文網》盤點以下5種必須小心的美食，有些是你熟知的，有些可能你很想嘗試，如果無法確認這些食品是否經過適當烹調和處理，專家則建議不吃為妙。

1.河豚（fugu)

河豚是日本料理中的美食，但河豚中含有一種河豚毒素，這種毒素殺傷力極強，甚至比劇毒的氫化物還更致命。

一般來說，廚師凖備河豚食品需經大量培訓並取得執照，即使這樣，在日本由於食用凖備不當的河豚中毒身亡的事件還是時有所聞。

2.大黃（Rhubarb）

大黃對華人來說並不陌生，它的根是一種常見的中藥。但大黃莖（Rhubarb stalk）也是很受英國人歡迎的一道菜， 特別是用大黃莖所做的甜點。它也可以用於飲料中。

3.肉豆蔻（nutmeg）

肉豆蔻是常見香料之一，其原產地是印尼。但是，肉豆蔻也常用在肉食中提味。數百年以來，肉豆蔻還被用於製作致幻劑(hallucinogen)。

如果大量食用，會產生一些可怕的副作用，包括：噁心、疼痛、氣短、甚至癲癇以及精神病症狀。雖然肉豆蔻中毒很少導致死亡，但也會很不舒服。

4. 紅豆和大豆（red beans and soybeans)

豆類食品被認為是健康食品，但有些豆子未經適當處理後食用，會引起食物中毒，其中包括紅豆和大豆。

紅豆中含大量蛋白質、纖維、維他命和礦物質，但生紅豆有一種叫植物血凝素（phytohaemagglutinin）的脂肪難以消化，若生吃會讓人胃疼和嘔吐。大豆則帶有一種天然毒素-胰蛋白酵素（the enzyme trypsin），它會阻止你正常消化食物。兩者都需加工處理，浸入水中至少12個小時，再瀝乾、沖洗煮沸，並燉一下。

5.卡蘇馬蘇奶酪（Casu Marzu cheese）

卡蘇馬蘇奶酪或起司是義大利撒丁島的一種奶酪，它最與眾不同之處是裏面有蟲子。這聽起來很噁心，但它卻擁有許多忠實粉絲。

卡蘇馬蘇與帕馬森（parmesan）相似，是一種羊奶酪（ pecorino），有「世界上最危險的奶酪」之稱。當奶酪中的蟲子成為死蟲之後，意味著奶酪可能過期有問題了，如果進食不得當，可以引起胃部不適、嘔吐或是腹瀉。

(中時電子報)