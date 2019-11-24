2020總統和立委選舉進入倒數，民進黨搶攻婦女票，黨中央婦女部今天與澎湖小英楊曜姊妹會今天舉辦全國首場掃街活動，婦女部主任蔡宛芬表示，婦女部正式啟動全台小英姊妹會掃街，未來將到各縣市陪同民進黨立委候選人掃街，發揮女性強大戰力。

蔡宛芬今天與全國小英姊妹會總會副總會長、立委林靜儀、民進黨前副秘書長徐佳青等人赴澎湖為黨籍立委候選人楊曜站台，包括澎湖水噹噹婦女會創會長呂黃春金議員、現任理事長陳慧玲議員、2020澎湖小英姊妹會榮譽會長吳淑瑾與會長許如惠都到場支持。

姊妹們現場配戴小英姊妹會專屬粉紅領巾和背心、掃街包，並戴上取自面膜諧音的「粉紅魔女」頭飾，代表著姊妹們化身成對抗惡勢力，守護台灣民主自由。

赴北辰市場拜票時也配合發送民進黨特製的「護國保台三步驟」文宣面膜，民進黨表示，此款文宣面膜也是全台首次曝光，讓姊妹們敷面膜「水噹噹」挺楊曜的同時，也能夠協助宣傳婦女最關心的長照、托育等政策。希望以最強大的女性戰力呼籲澎湖鄉親，總統票投蔡英文、區域立委投楊曜、政黨票投民進黨，達成總統連任、國會過半的目標！

蔡宛芬表示，今天婦女部正式啟動全台小英姊妹會掃街，第一站特別來到澎湖力挺楊曜，發揮女性強大戰力。徐佳青也呼籲能有更多的姊妹鄉親加入一起來拉票，大家共同保護台灣的主權，不要變成第二個香港。

林靜儀則指出，明年民進黨政府長照預算400億，是過去政府的8倍；托育預算600億，減輕家庭的照顧壓力，讓大家無後顧之憂，可以專注工作、拼事業。

楊曜委員表示，主權一旦喪失，要再重新挽回是很困難的。只有民進黨執政，才能維護台灣主權，所以一定要讓蔡英文當選，讓蔡英文守護台灣的主權。婦女後援會一直是民進黨重視的一塊，今天在澎湖舉辦全國第一場小英姊妹會掃街， 也表示蔡英文總統、民進黨對婦女族群的重視。

(中時 )