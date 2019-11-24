活動現場請來立委余天高歌炒熱氣氛，余天也為洪宗熠背書，表示洪宗熠是優質努力的立委，比他還認真。(吳建輝攝)

蔡英文4度到彰化幫洪宗一輔選，24競選總部成立送上「台灣宗熠一起贏」手牌，宣示了蔡英文與民進黨要在彰化總統立委全贏的信心。(吳建輝攝)

24日上午蔡英文出席「蔡英文˙洪宗熠競選連任競選總部成立」暨小英之友會授旗大會」，吸引超過千名支持者到場。(吳建輝攝)

得彰化得天下，2020總統暨立委選舉，藍綠都選在本週末搶攻彰化選票，昨日國民黨總統參選人韓國瑜與主席吳敦義才到彰化參加黨慶造勢大會，而蔡英文彰化競選總部與立法委員洪宗熠聯合服務處則在今日成立，還請來立委余天高歌炒熱氣氛，總統蔡英文抵達現場後，在民眾的歡呼聲下進場演說，除一一授予選區十鄉鎮小英之友會會長戰旗，也致送洪宗熠「台灣宗熠一起贏」手牌，象徵爭取連任決心。

成立大會在上11點左右開始，除邀請地方樂團及戰鼓表演，許多民進黨籍民意代表也到場相挺，包括彰化縣前縣長翁金珠、周清玉、交通部長林佳龍、立委李俊俋、陳靜敏，彰化市長林世賢、民進黨部主委邱建富等也接力助講，炮火猛烈針對國民黨不分區名單及對手彰化政治家族。

洪宗熠說，在擔任立委這三年多來，在立法院為彰化鄉親爭取超過2百億預算，沒有給鄉親漏氣，連續拿到優秀優質立委的肯定，除了在立法院努力也在地方勤跑超過1萬個地方，讓民眾感受到他的溫暖及努力，四年前的選舉與現在一樣，地方第四台依然不報導他的新聞，未來會持續努力質詢，讓南彰化的第四台可以降價，希望大家跟他一起努力，打破彰化最強的政治世家。

蔡英文表示，洪宗熠是二林在地子弟，非常誠懇樸實而且很努力，屢屢獲得國會評鑑優秀立委，今天行程很多，但無論如何一定要來幫洪宗熠加油，這次他的對手是彰化有名的政治家族，希望彰化鄉親能夠繼續支持腳踏實地為大家服務的洪宗熠，明年1月11日洪宗熠一票、蔡英文一票、民進黨一票，讓洪宗熠在一次前進國會，為台灣的改革繼續努力，為鄉親爭取更多的建設。

蔡英文說，除了幫洪宗熠拉票她自己也要選總統，這一年努力推行長趙2.0，只要撥打1966就有專人替鄉親家中或社區的長輩服務，未來長照預算也會持續增加規模更大讓照顧更全面，而這幾年台灣也穩定經濟成長，走上亞洲四小龍第一，如果繼續連任，要讓台灣年年都第一。

蔡英文又說，未來還要推動農民退休制度，讓農民老了以後都有退休金可以拿，而0到6歲的育兒津貼也要從2千5百元提升到5千元，讓年輕人的負擔少一點，讓照顧更細心更全面，她要做的事情還有很多，因此2020民進黨一定要贏，希望鄉親跟蔡英文一起顧主權守護民主自由，明年1月11日一定要出來投票。

(中時 )