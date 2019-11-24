洪慈庸競選總部超親子，嗅不到選戰煙哨味。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

這樣的競選總部很不一樣！立委洪慈庸大雅競總首創打造為「那個大雅的小孩圖書館 親子基地」，23日開幕茶會邀請交通部長夫人廖婉如和孩子們一起說故事；洪慈庸表示，要帶給下一代更豐富的未來，希望透過不同方式提供親子成長學習空間，也呈現她的選舉概念願景。

洪慈庸表示，上任後力推「一區一親子館」政策，但潭雅神后因資源、空間較不足夠，政府尚在相關程序階段，希望透過這樣主題社區型示範方式來推動，將親子空間的概念推廣到各區；過去刻板印象覺得競選總部就是「喊凍蒜」，希望透過更多元素與不一樣的方式，讓選民看到她的選舉概念和主軸，讓下一代在安全且豐富的環境成長，也給大家更多元的未來願景。

洪慈庸指出，未來「那個大雅的小孩圖書館 親子基地」早上10點到晚上8點都開放，平日將定期舉辦「一日園長」繪本閱讀活動、「爸媽生活」實用工作坊，假日則規畫「超級小孩實驗室」親子體驗工作坊；館內的繪本是和「還我特色公園聯盟」媽媽們共同挑選的夢幻繪本書單，未來也將全數捐贈鄰近的大雅國小做使用，回饋在地，也感謝「小人小學」的老師協助規畫工作坊課程，歡迎大家一起來到親子基地玩樂、學習。

另外，洪慈庸規畫23日親子整日系列活動，早上10點，親子基地在大雅區雅潭路四段828號舉辦開幕茶會，正式開放親子使用；中午12點開始可到大雅公園「新大雅 這樣玩－親子嘉年華」活動，包含親子體適能、大型彩繪地景、娃娃車大集結的親子嘉年華，紙風車及台中在地的玩劇島也將帶來精彩演出；晚上7點則在潭子頭家國小，由紙風車帶來《紙風車的魔法書》大型演出，邀請爸爸、媽媽帶孩子歡樂一整天。

(中時 )