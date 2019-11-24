吳思賢（小樂）與項婕如在台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》戀情進展大突破，本集兩人在安安家大搞甜蜜，小樂飾演的游元樂從背後環抱項婕如飾演的安安，在她耳邊廝磨，有如上演廚房版的經典電影《第六感生死戀》，安安更大膽拉住游元樂的衣角不讓他走，希望他留下來過夜，兩人關係大躍進！

小樂、項婕如在《網紅的瘋狂世界》關係大躍進。（三立）

項婕如回想起那場甜蜜戲，覺得從背後環抱一起洗菜很浪漫，平時看劇時也很喜歡像這樣日常的浪漫感，但拍攝時才知道鏡頭內是滿滿的粉紅泡泡，實際上是菜都被他們兩個洗到都爛掉，還要假裝很甜蜜繼續洗。

是否喜歡像劇中這樣的居家約會模式，兩人不約而同都覺得很喜歡，小樂覺得如果能和另一半一起在家裡約會，一同做菜、看電影，代表兩人可以相處得很自在，彼此不會覺得扭捏；項婕如認為這是最好的狀態，也有一起生活的幸福感，雖然平淡但多了一個人可以分享彼此的喜怒哀樂，而有時和自己一個人做的事沒什麼不同，但心裡的踏實感會很不一樣。

小樂、項婕如在《網紅的瘋狂世界》關係大躍進。（三立）

項婕如覺得浪漫的事是一起摸黑吃無光晚餐，她說在黑暗中兩個人的感官會放大，雖然看不到彼此的臉，但更可透過其他方式細細去感受對方，像是溫度、氣味、呼吸等，腦海中也會不自覺浮現和對方的各種回憶，特別有浪漫情懷。小樂的個性是較實際的人，很少會對另一半做浪漫的事情，但他會帶另一半出國，選擇去她夢想很久的地方，或是很想看的風景、建築物等。

小樂和項婕如都曾收到粉絲或另一半親手做的餅乾、蛋糕等，小樂說自己不挑食，也很愛吃甜點，唯一不敢吃的是香菇，因此若有人做飯給他吃，千萬不要煮香菇雞湯之類的料理。項婕如曾親手煲過感冒湯給另一半，前一晚知道對方感冒，力馬上網查食譜，隔天一大早去市場買材料，送出前還到處找人試喝，自己回憶起整個過程覺得很漫長也很費工，但卻充斥對對方滿滿的愛與心意。項婕如自爆曾還跟另一半做過恐怖料理，食物進烤箱後他們邊等邊聊天，結果忘了時間，食物變成超硬的肉乾，項婕如笑說：「食物硬到可以拿來打人，被打到應該蠻痛的。」

(中時 )