無黨籍郭新政角逐左楠區立委，上百志工組團力挺。（郭新政競總提供）

無黨籍郭新政競總成立，現場座無虛席。（郭新政競總提供）

高雄市左楠區立委選戰參選爆炸！此次共有11人角逐，堪稱高雄最激烈選區，形成大亂鬥局面。無黨籍郭新政被視為「素人最強棒」，誓言在藍綠夾殺之中殺出一條血路，23日她成立競選總部，現場座無虛席，支持者加油打氣。郭新政說，百姓已經厭倦藍綠惡鬥，中間選民將掀起反撲的力量。

第三選區左楠區登記參選人數為數眾多，高達11人。包括競選連任的綠委劉世芳，以及藍委黃昭順回鍋再戰區域立委，其他還有曾任立委和高雄市副市長的政壇老將湯金全、王貴雄、柳淑芳、小黨如台灣民眾黨、國會政黨聯盟、興宗同盟會、台灣獨立倒、喜樂島、宗教聯盟推派人來選該區。

不過撇除藍綠以外，此波素人參選人中，當屬首度挑戰立委的郭新政最有話題，也積極勤跑基層，被寄予厚望，能扳倒藍綠舊勢力的一股新興力量。

綠營表示要「八仙過海」，而藍營也說有把握拿下5席左右。面對藍綠的夾殺，郭新政無所畏懼。她也提到，前幾天她位於哈囉市場的競選看板遭到對手施壓下架，事後在臉書發文表示支持者看不下去，反倒多贊助她幾面看板，宣示支持她的理念。「我絕對會告訴官員們，囂張沒有落魄久！」對選情審慎樂觀，誓言贏的光榮一役。

郭新政因拍攝「誰殺了李新」而爆紅，人氣及知名度扶搖直上，此次參選衝著黃昭順而來，其清流正義形象深植人心，令人重新省思民代的功能，是該為民喉舌做事，而非耍官威，為非作歹。

她喊出「左楠正氣」不甩傳統藍綠惡鬥，堅持走自己的路，青年也力挺犧牲寶貴時間擔任志工跑透透，也粉絲帶著食物到她競總為她打氣。郭新政除分享打權貴、掃黑金的訴求之外，也表示將活化閒置用地和推動房價改革，讓年輕人能夠喘口氣，並試著減輕少子化對台灣的衝擊。

(中時 )