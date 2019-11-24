國民黨立法委員候選人宋瑋莉於24日上午在基隆奠濟宮主委謝文賢、得意堂大隊長謝煌璿陪同下，一同響應每個月最後一星期日的便當送暖活動，讓寒士溫飽。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立法委員候選人宋瑋莉於24日上午在基隆奠濟宮主委謝文賢、得意堂大隊長謝煌璿陪同下，一同響應每個月最後一星期日的便當送暖活動，讓寒士溫飽。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立法委員候選人宋瑋莉於24日上午在基隆奠濟宮主委謝文賢、得意堂大隊長謝煌璿陪同下，一同響應每個月最後一星期日的便當送暖活動，讓寒士溫飽。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

讓寒士都可以在基隆過個暖冬！國民黨立法委員候選人宋瑋莉於24日上午在基隆奠濟宮主委謝文賢、得意堂大隊長謝煌璿陪同下，一同響應每個月最後一星期日的便當送暖活動，讓寒士溫飽，這個發起人是得意堂的大隊長謝煌璿所發願：用愛心幫助需要的朋友，因為有一次他和朋友在廟口夜市吃飯，發現有窮困的人乞討吃飯，讓他感觸很深有了側隱之心，並與謝文賢討論興起籌辦待用便當送暖的方法；每個月月底都會拋磚引玉，貼心的發放不同菜色的便當與湯品及飲料讓寒士溫飽，此舉從不間斷已經實施兩個寒冬。

奠濟宮指出，這次發放的便當包含美味滷肉菜飯加酸辣湯一杯飲料一份市價約80元，每次數量為200份發完為止，希望讓所有領到的人都能溫飽；場地都在基隆廟口奠濟宮外廣場，這也是廟方的慈悲，廟方以取之於社會用之於社會的精神布施；領取便當並沒有限定資格，只要你有需要都可以來領取。

宋瑋莉表示，將愛心灑向周圍的人，更可以溫暖整個社會，基隆人的愛真得處處可見。她指出，奠濟宮不只香火鼎盛，更是基隆廟口攤商們的信仰中心，這個再每個月月底的暖心便當，她非常認同，也呼籲中央政府要多重視民生問題，世上苦人何其多，讓基隆更幸福是作為領導者的天職；希望政府與商業界一起來響應這樣有意義的活動，把這個溫暖能夠持續傳遞下去，有助於社會更加和諧。

(中時 )