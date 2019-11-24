《熱帶雨》金馬慶功。

金馬新科影后大馬演員楊雁雁，2013年時以陳哲藝執導的《爸媽不在家》獲頒金馬獎最佳女配角，今年再以同一導演的《熱帶雨》奪得最佳女主角，24日凌晨在慶功宴上笑稱，先生第一時間就恭喜她，但可惜7歲女兒體力不支先睡著了，滿期待孩子隔天知道媽媽得獎的反應。

陳哲藝則為楊世彬、許家樂2位入圍男配的演員抱屈，假裝生氣地說：「他們被我折磨那麼辛苦，結果劉冠廷搶了我兩個演員得獎，他要來幫我拍一部戲，搶我的獎要過來給我整一下，這個債要還。」對於這次《熱帶雨》入圍6項大獎，最終只把最佳女主角獎留在身邊的結果，陳哲藝表示：「我這次來就是抱持演員拿獎，所以我有點受打擊，在我心目中，他們是最棒的。」更不忘幽默調侃地說：「今天的太陽太大了，下不了雨。」

《熱帶雨》劇組。（陳俊吉攝）

楊雁雁則坦言得獎到現在心情平復許多，但想到如果還要再和陳哲藝去冒險，心裏有悸動和怕怕的感覺。她回憶拍攝《熱帶雨》的酸甜苦辣，提到當時製片還要充當保姆，有一次忙到忘記幫她接小孩，電影拍到一半的楊雁雁接到老師電話提醒，嚇了大一跳，她笑說：「拍電影會家庭破裂。」好在她的女兒小小年紀懂事貼心，還會為自己做早餐，讓媽媽睡到自然醒，發覺楊雁雁累了也會擁抱安慰，讓她備感窩心。

陳哲藝回憶楊雁雁的女兒就是《爸媽不在家》中的嬰兒，當時他進入產房拍攝，女兒出生第一眼看到的就是他，並開玩笑地說：「楊雁雁裡裡外外都給我看過了。」更補充這次許家樂和楊世彬在《熱帶雨》赤裸上陣，也被他看光了。

新科影后楊雁雁。（陳俊吉攝）

被問接下來的計畫？陳哲藝透露想要拍攝《成長三部曲》，由於許家樂在11歲、17歲的未成年時期都參演過他的電影《爸媽不在家》、《熱帶雨》，明年1月許家樂入伍當兵，等2年退伍後就21歲了，陳哲藝大膽計畫要拍第三部電影，電影圍繞在成年許家樂的故事，至於劇情及楊雁雁這次演什麼角色，陳哲藝還在規劃中。而楊雁雁則坦言金馬獎過後要先休息一陣子，把心力專注在家庭生活。《熱帶雨》定檔明年2月14日情人節上映。

《熱帶雨》劇組。（陳俊吉攝）

新科影后楊雁雁與許家樂重現片中「抱抱」的橋段。（陳俊吉攝）

(中時 )