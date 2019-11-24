蔡英文總統台中市競選總部24日成立，與以往造勢大會不一樣的是，特別安排充滿歡樂氣氛的園遊會，綠營8名立委參選人設立攤位行銷理念，參選第5選區（北北屯）的莊競程攤位，用瓦楞紙打造一棵高約2公尺的「金城武樹」，宣揚「競程五政見」，設計「我是台灣代言人」、「撐香港自由」、「保台抗中」明信片，讓民眾寄給親朋好友，古早味大型紅色郵筒也成為拍照熱點。

蔡總統台中競選總部下午成立，包括蔡總統、交通部長林佳龍等人上台演講，還舉辦親子闖關園遊會，會場中的大型溜滑梯和球池吸引很多小朋友遊樂。

莊競程的攤位「樹」立新亮點，特別向業者商借一棵「金城武樹」，全由瓦楞紙組合而成，沒有使用任何膠水或釘子等固定，吸引許多民眾駐足欣賞。

莊競程競總在「金城武樹」上綁繩子，開放民眾索取「我是台灣代言人」、「撐香港自由」、「保台抗中」等明信片，書寫要給香港的祝福，或是親朋好友，將明信片綁在樹上，或是投入旁邊的郵筒寄出，創意十足。

台大醫工博士，現任交大助理教授的莊競程說，他是政治素人，為讓選民快速認識他，了解他的政見，他提出「競程五大政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」等，去基層拜票，很多人都知道他是「北北屯金城武」。

莊競程強調，2020年選舉是關鍵一役，這場選舉不是任何一個人的選舉，而是所有台灣民眾，共同來守護國家主權與自由民主之戰，此希望選民給年輕專業的他一個機會，讓他進到立法院為大家服務，創造台灣的好未來。

(中時 )