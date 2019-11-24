國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於24日上午攜手前移民署長謝立功夫婦，響應國際獅子會300F區第6專區辦理秋季望海巷淨灘活動。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於24日上午攜手前移民署長謝立功夫婦，響應國際獅子會300F區第6專區辦理秋季望海巷淨灘活動。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於24日上午攜手前移民署長謝立功夫婦，響應國際獅子會300F區第6專區辦理秋季望海巷淨灘活動。國際獅子會在現場開始淨灘前，為大家進行分享淨灘經驗讓獅友們對於垃圾、環境真實的侵害，建立完整的環保觀念；準備好工具，戴上手套、手持夾子、大型垃圾袋，將海廢一一撿拾、分類、回收；不讓這些海廢再被海浪沖入海中，妨礙海洋生態。

宋瑋莉表示，近年來頻傳海龜吞食塑膠吸管、塑膠袋導致生態失衡致死等案例，每次聽聞都非常不忍，她指出，根據2018年台灣ICC監測成果統計公布(International Coastal Cleanup)國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前五名為吸管、寶特瓶、塑膠瓶蓋、外帶飲料杯、玻璃瓶，前三名均為無法自然分解的一次性塑膠製品，所以她大力呼籲大眾遊憩時請將垃圾一併帶走，並減少使用一次性塑膠產品是海洋保育與海岸環境維護最重要的一步；將拾得物經過仔細分類，種類包含寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等，透過獅友們齊心合力讓淨灘淨地的區域恢復潔淨的樣貌，展現國際獅子會「發揚人類博愛互助的精神」與「獻身社會」的宗旨。

現場的獅友們也表示，這次舉辦淨灘活動，主要就是希望能夠透過響應環保、愛惜地球的概念，替環境保育多做一些事，帶領大家主動清理海廢、保育海洋，一起把乾淨的海洋還給魚和烏龜。宋瑋莉更現場呼籲，希望市民朋友可以更關注我們生長的這片土地，積極地為維護海洋生態環境貢獻一份心力，她相信透過獅友們的持續努力，從北到南、全台各地，無論是淨灘、淨地，都將有獅友們俯首撿拾、認真淨灘的珍貴足跡。

(中時 )