黑色特斯拉因不明原因自撞護欄，車體嚴重變形毀損。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

黑色特斯拉因不明原因自撞護欄，車體嚴重變形毀損。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

特斯拉駕駛自撞後拋飛摔落高架橋，當場死亡。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

今天下午1時許，國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道一輛黑色特斯拉突因不明原因自撞護欄，駕駛拋飛摔落樟樹二路高架橋下的原民公園，當場死亡，車上另2名乘客則意識清楚送往內湖三軍總醫院救治，影響國道1號北上接國道3號南下往汐止的匝道交通，員警已到場管制，事故原因仍待釐清。

(中時 )