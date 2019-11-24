特斯拉國1自撞護欄 駕駛拋飛墜橋慘死 15:172019/11/24 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 特斯拉駕駛自撞後拋飛摔落高架橋，當場死亡。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑色特斯拉因不明原因自撞護欄，車體嚴重變形毀損。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） 黑色特斯拉因不明原因自撞護欄，車體嚴重變形毀損。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） 特斯拉駕駛自撞後拋飛摔落高架橋，當場死亡。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） 今天下午1時許，國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道一輛黑色特斯拉突因不明原因自撞護欄，駕駛拋飛摔落樟樹二路高架橋下的原民公園，當場死亡，車上另2名乘客則意識清楚送往內湖三軍總醫院救治，影響國道1號北上接國道3號南下往汐止的匝道交通，員警已到場管制，事故原因仍待釐清。 (中時 ) #國道 #汐止 #匝道 #原因 #特斯拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉爆利多 貿聯、智伸科歡喜 04:102019/11/20 證券．權證 特斯拉「高大帥」車來了 走科幻重裝風 14:542019/11/22 財經 特斯拉發表電動皮卡 4萬美元有找 20:302019/11/22 財經 糗大了！特斯拉秀新車防彈玻璃竟一砸就裂 21:412019/11/22 國際 特斯拉推電動皮卡 4萬美元有找 04:092019/11/23 全球財經 松下不配合特斯拉建陸廠 陸電池概念股齊漲 04:092019/11/23 全球財經 特斯拉爆慘案！新車驚現大敗筆 股價被打趴 17:372019/11/23 財經 特斯拉皮卡車窗 一砸就裂 04:092019/11/24 全球財經 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬訂單 09:462019/11/24 國際 特斯拉國1汐止匝道撞爛 1人摔橋下重傷2輕傷 14:332019/11/24 社會 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 龍山寺月老太神奇 竟裝變態幫妙齡女牽紅線！ - 社會 差點沒命 被撞女駕駛病床淚訴：我沒闖平交道！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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