金門縣政府line的Qrcode，加入就有機會獲得人氣文創商品-鱟票卡零錢包。（李金生攝）

金門縣政府即日起啟用LINE官方帳號，歡迎鄉親大家踴躍加入LINE在一起，掌握金門大、小事第1手消息的行列。現在加入就有機會獲得人氣文創商品-鱟票卡零錢包1個。

縣府表示，為提供多元管道傳送縣政及活動訊息，即日起啟用〈金門縣政府LINE官方帳號〉。加入者包括縣府重大政策或與大眾生活福利息息相關的民生訊息、藝文休閒活動及福利措施、停班停課、颱風等各項資訊，都能收到第1手消息，可隨時掌握金門的最新動態。

加入縣府官方帳號的粉絲，就有機會獲得人氣文創商品-鱟票卡零錢包乙個，詳情可參照「金門縣政府」官方帳號歡迎訊息。

加入金門縣政府LINE官方帳號方式】 ★智慧型手機、平板電腦方法1： 開啟LINE＞加入好友＞掃行動條碼＞按下加入 方法2： 開啟LINE＞其他＞官方帳號＞金門縣政府＞按下加入 方法3： 開啟LINE＞加入好友＞ID搜尋 @kmgov ＞按下加入。

★電腦版 開啟LINE 電腦版＞加入好友＞ID搜尋 @kmgov ＞按下加入。

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