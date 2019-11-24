林金結表示，透過類似活動，提供撞球運動員更友善的環境，未來也將敦促教育部體育署多辦推廣活動，培訓台灣之光。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真）

中華民國撞球協會今在新北市土城舉辦「新北市議長盃撞球比賽」，國民黨土城三峽立委參選人林金結、樹林鶯歌立委參選人黃志雄進行開球儀式；林金結表示，透過類似活動，提供撞球運動員更友善的環境，未來也將敦促教育部體育署多辦推廣活動，培訓台灣之光；黃志雄說，撞球運動近年蓬勃發展，將積極推動運動員的培訓平台、運動保障等。

林金結表示，台灣社會普遍認為撞球是「壞孩子」的嗜好，但其實打撞球除了要有很好的數學能力，短時間內進行三角函數的運算，同時還需要冷靜的判斷力，希望透過類似活動，提供撞球運動更友善的環境，讓熱愛撞球運動的年輕人更積極投入。

林金結也呼籲，立委席次中少有體育界代表，希望大家支持林金結和前體育國手黃志雄，共同推廣各項運動，為年輕人發聲，未來進立法院絕對大力推廣撞球運動，敦促教育部體育署多辦推廣活動，增加相關預算，要讓各界知道「學撞球的孩子不會變壞！」

黃志雄則說，撞球運動近年蓬勃發展，不僅對年輕人而言很紓壓，也是增加球技的機會，「新北市議長盃撞球比賽」是重要的平台，未來若有機會返回立院，將積極推動撞球運動員的培訓平台、運動保障等。

(中時 )