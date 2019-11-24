苗栗縣頭屋國小慶祝百年校慶，校友與裝置藝術合照留念。（巫靜婷攝）

司法院前院長賴浩敏（中）獲頒傑出校友獎，大方捐贈100萬元協助校務推行。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋國小慶祝百年校慶，校友聚集「歷屆畢業團體照展」，仔細尋找照片中的身影，歡笑聲不斷。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋國小慶祝百年校慶，校友聚集「歷屆畢業團體照展」，仔細尋找照片中的身影，歡笑聲不斷。（巫靜婷攝）

頭屋國小慶祝百年校慶，校區設置多處打卡區。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋國小慶祝百年校慶，24日邀請千名校友回娘家，透過校史文物及藝術展覽等活動，讓校友回憶童年美好時光，其中「歷屆畢業團體照展」格外注目，校友們聚集川廊，仔細尋找照片中的身影，歡笑聲不斷；校方另表揚數名傑出校友，司法院前院長賴浩敏返校受獎，大方捐贈100萬元協助校務推行。

頭屋國小的前身為1916年的苗栗公學校崁頭屋分校，1920年獨立成為崁頭屋公學校，1923年改名為頭屋公學校，累計畢業生逾1萬2000人，慶祝百年校慶，校方自9月起規畫一系列活動，校長謝福鈞帶領學生到校友許錦堂的茶園採茶、製茶，24日歡喜奉茶，與校友、師長、來賓分享家鄉味。

傑出校友賴浩敏是頭屋國小光復後第6屆的學生，畢業於台大法律系、日本東京大學碩士，曾任中選會主委及司法院長，2016年獲總統府頒發1等景星勳章，2017年獲日本天皇頒發1等旭日大綬章，他致詞時，以自身的經歷鼓勵小學弟妹努力不懈，有朝一日貢獻所學、回饋社會。

百年校慶除了23、24日的動態運動會及各班級擺攤活動，校區還設置多處打卡區，校友師生齊聚吃團圓飯，場面溫馨熱鬧，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、鄉長徐鑫榮、縣議員江村貴及歷屆校長等人共襄盛舉，徐耀昌指出，頭屋國小畢業生遍布各行各業，表現傑出，希望全體親師生齊心努力，再創下1個百年風華。

(中時 )