台中市大坑1號步道去年受豪雨災害影響，邊坡及部分路段毀損，6號步道設施老舊與土石流失情形，市府編列預算，針對兩座步道損壞嚴重路段優先整修，4月開工至今半年多，已順利完工重新開放，大幅提升步道安全。

觀旅局長林筱淇說，整修完工的1號及6號步道分屬大坑風景區內東、西兩側登山步道群，東側大坑1號步道為頭嵙山最北方的登山步道，海拔高度介於395至700公尺之間，位處森林區，途中蜿蜒小徑穿越河谷，樹木茂盛且生物資源豐富。

此外，西側大坑6號步道為西平山系內步道之一，因較靠近市區，山徑安全性高，可連通7至10號步道，適合親子同行。

林筱淇表示，兩座步道整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及提升步道行走安全性，包括損壞步道以相思木棧道型式改道、既有岩板路面以碎石填縫並加鋪漿砌卵石止滑，同時增設透水原木格框階梯，增建休憩座椅及雙索欄杆。

針對邊坡較不穩定處打設微型樁、土釘及木樁駁坎，並在邊坡掛網進行保護工程，兩步道日前整修完工，增架登山民眾安全保障。

觀旅局指出，市府辦理步道維護整修，採分段封閉方式施工，同一登山步道群不同時封閉超過兩條，避免影響民眾登山權益，目前尚有2、3及10號步道整修中，現場已圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖。

(中時 )