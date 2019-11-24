桃園市龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、江薇及陳欣妤，24日清晨巡邏時，接獲民眾報有1名年邁老婦倒地受傷躺在地上大灘血跡中，且不斷的呻吟後即昏迷，員警趕赴處理，到達發現老婦頭部鮮血直流，立即趨前叫醒已經昏迷的她，並從巡邏車上拿出毛巾幫忙止血做初步救護，且通報消防救護人員緊急到場協助處置送醫，及時挽回寶貴生命。

家住龍潭93歲的吳姓老婦，當下身上並未攜帶任何證件，頭部有撕裂傷，因年邁行動不便，在行走時不慎絆倒，造成頭部直接撞擊路面鮮血直流，經員警在旁叫醒後，老婦因流血過多身體頗為虛弱，驚魂未定。

女警江薇則先行對傷者做初步止血救護，期間在詢問老婦身分時，其僅能說自己姓氏，居住在附近，但卻無法完整陳述年籍身分及詳細地址。

另警員張貴淵則立即通報救護車到場協助救護送醫，同時利用附近廟宇廣播器，通知當地里長及附近里民到場指認傷者身分，警方事後隨著救護車護送老婦至醫院，經緊急送醫診療後，醫生表示雖是頭部撕裂傷，但因傷者年紀較大且有失血過多情形，若沒在第一時間做初步搶救止血動作及立即送醫救治，恐造成生命危險。

家屬事後表示幸有警察即刻救援，不然老嫗一個人在清晨低溫時倒在偏僻的路旁又沒有人能協助他送醫，後果不堪設想。

(中時 )