結束一整年的球季，許多日職球團舉辦球迷感謝祭活動，而一軍的新人都免不了要「變裝」，其中在12強賽成為新一代抗韓英雄的張奕，也是參加名單之一，他戴上金色假髮露出撫媚的表情，踏著高跟鞋登場，因為深邃的五官讓日本球迷驚訝，「張選手很美！」

今年歐力士以「超攻撃型対決 」為主題，將新人分成野手與投手兩隊互相對抗，第一回合是張奕對上野手太田椋，兩人分別變裝成熟風與可愛少女風。張奕以一頭金色捲髮配上粉色裙裝，腳還踩著不合腳的高跟鞋，一出場就讓球迷笑翻，不過張奕深邃五官再加上淡妝，仍獲不少球迷認為扮女裝超美。

張奕深邃的五官畫上淡妝，獲得球迷好評。（截自推特／鄧心瑜傳真）

張奕深邃的五官畫上淡妝，獲得球迷好評。（截自推特／鄧心瑜傳真）

雖然張奕五官扮女裝的效果令人驚艷，但他穿著細肩帶露出魁梧的肩膀，讓人不免感到哭笑不得，因此張奕的對手太田椋，以俏皮可愛的少女風略勝一籌，獲得球迷57%的選票，而張奕以43%落敗。

不過球迷紛紛表示，「太田是可愛，張奕是美！」、「張奕的臉好漂亮」、「張奕的臉比較美，但太田贏在整體」、「張奕笑得好可愛！」。

張奕五官扮女裝的效果令人驚艷，但他穿著細肩帶露出魁梧的肩膀，讓人不免感到哭笑不得。（截自推特／鄧心瑜傳真）

太田椋以俏皮可愛的少女風略勝一籌。（截自推特／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)