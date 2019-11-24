民進黨嘉義縣第二選區立委候選人陳明文24日上午在嘉義縣溪口鄉成立溪口後援會，前行政院長游錫堃及媒體人也是溪口人的王瑞德到場助講。游錫堃表示，共諜滲透台灣影響選舉，大家一定要團結，讓「雙文」都能當選；游也批評韓國瑜對拿中共的錢「有否認等於沒否認」。

游錫堃指出，他當院長時期和陳明文推動很多法案，陳明文對國家對地方有很大貢獻，這次的選舉，中國想要滲透台灣選舉，把蔡英文拉下來，游說，共諜王立強向外媒爆料，過去從事情資滲透工作，介入台灣選舉，並坦承幫助中國給了韓國瑜快9000萬來選舉，所以台灣人一定要自立自強，不要讓中共影響我們的選舉。

針對韓國瑜說「有拿中共1塊錢就退選」，游錫堃批評「有否認跟沒否認一樣」游進一步指出，韓絕對不只拿中共1塊錢，且錢也不是直接由中共給他，多是透過台商捐款回台，且王立強跟韓無冤無仇，定是有所憑才出面指控。

游錫堃說，蔡政府是願意改革的政府，前2年是陣痛期，但累積行政經驗之後，現在改革越來越順利，股市上萬點、社會福利跟經濟都越來越好，台美關係40年來最緊密，未來4年一定要讓蔡英文繼續做，國會也要過半，讓民進黨繼續打拚。

陳明文致詞時強調，這次選舉是台灣主權的保衛戰，台灣人民拒絕一國兩制，一定要團結，支持保護台灣的政黨。

(中時 )