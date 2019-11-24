黑色特斯拉因不明原因自撞護欄，車體嚴重變形毀損。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

今天下午1時許，國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道一輛黑色特斯拉突因不明原因自撞護欄，警消人員到場時發現23歲華姓駕駛摔落樟樹二路高架橋下的原民公園身亡，原以為是事故過程中遭拋飛，但乘客指出，事故後駕駛已先由路人協助下車，不清楚為何會墜橋，整起肇事及墜橋原因仍待釐清。

據了解，華姓駕駛為特斯拉公司試駕員，今天下午開車載著23歲李姓特斯拉營業員及24歲韓國籍男子，從內湖的公司出發進行車輛試駕，不料卻在行經國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道時，車輛失控撞到中央分隔導，再撞到外側護欄，駕駛則墜落16米高的高架橋下，當場慘死。

但李姓營業員向救護人員指出，事故後有路人協助華姓駕駛下車，華男卻因不明原因突然墜橋，令人匪夷所思。目前整起案件疑點重重，警方正進一步釐清事故原因，以及駕駛何故下車後又會墜橋。

當場死亡，車上另2名乘客則意識清楚送往內湖三軍總醫院救治，影響國道1號北上接國道3號南下往汐止的匝道交通，員警已到場管制，事故原因仍待釐清，事故於下午3時8分完全排除，現場解除管制恢復通車。

(中時 )