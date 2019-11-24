有網友直擊蔡英文進場時，民眾拎著大包小包要走了的畫面。(擷取自韓國瑜後援會)

有網友拍到蔡英文造勢場，民眾拎著大包小包要走了的畫面，並笑稱「討厭！人家都還沒進完場你們大包小包的拎著要走了！」（擷取自韓國瑜後援會）

蔡英文彰化競選總部與立法委員洪宗熠聯合服務處今天成立，蔡英文表示，洪宗熠是二林在地子弟，非常誠懇樸實而且很努力，屢屢獲得國會評鑑優秀立委，今天行程很多，但無論如何一定要來幫洪宗熠加油。然而，有網友拍到民眾拎著大包小包要走了的畫面，並提及「討厭！人家都還沒進完場你們大包小包的拎著要走了！」，引來許多網友回文狂笑。

蔡英文今天除了幫洪宗熠拉票，她也提及，這一年努力推行長照2.0，只要撥打1966就有專人替鄉親家中或社區的長輩服務，未來長照預算也會持續增加規模更大讓照顧更全面。蔡英文又說，未來還要推動農民退休制度，讓農民老了以後都有退休金可以拿，而0到6歲的育兒津貼也要從2千5百元提升到5千元，讓年輕人的負擔少一點，讓照顧更細心更全面，她要做的事情還有很多，因此2020民進黨一定要贏，她喊話呼籲明年1月11日一定要出來投票。

然而，有網友在韓國瑜後援會貼出兩段影片，包括蔡英文進場以及民眾拎著大包小包要走了的畫面。該網友寫道「討厭！人家都還沒進完場你們大包小包的拎著要走了！」

網友看完這段影片也紛紛笑稱「便當領完就走啊，難道要聽詐騙集團的騙術」、「造勢一日遊，還有伴手禮」、「就是要來拿東西的啊！不然以為是來幹嘛的？」、「先拿東西回家放，再趕到下一場拿東西。這樣一天三四場，就可以拿好幾包」、「住在行Y內，內行A」、「樓主太過分了！人家只是（剛剛）好全部都拿同樣的物品，同樣的東西」。

(中時電子報)