國民黨總統候選人韓國瑜今與民進黨籍總統蔡英文都將分別在嘉義縣水上鄉共同為黨籍立委候選人站台，都將舉辦大型造勢晚會，且雙方造勢場地直線距離僅一公里。嘉義警方評估，綠營的場地約1500坪，湧進8、9000人沒問題；藍營場地面積較大，加上100個攤位面積，若人數足夠，確有可能創造近萬人流。雙方較勁意味濃厚。

國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧今(24日)在臉書直播，在「嘉義縣水上鄉萬能工商旁的水德路」舉行「嘉義縣聯合競選總部造勢大會」，且令韓粉驚喜的是，「挺韓五虎」稍晚預計將全員到齊！。王啟澧說，這場造勢對他來說，是一場期中考，他參選至今，每日戰戰兢兢，深怕時間不夠用，就是希望他的理念讓更多嘉義鄉親理解。

王啟澧接受《中天新聞》訪問表示，據了解對手陣營動員大概200部遊覽車。

民進黨立委蔡易餘在臉書PO文，今24日也在嘉義縣水上鄉中正路中華電信服務中心旁空地(舊夜市)舉辦聯合造勢晚會。舉辦「2020．總統蔡英文、立委蔡易餘聯合造勢」並在傍晚5點開始。

嘉義縣海區立委選區涵蓋，太保、東石、朴子、布袋、義竹、鹿草、水上、六腳。今天也是選戰進入倒數50天的首場中型造勢活動，也因為非六都縣市，雙方都有氣勢不能輸的壓力，預料雙方陣營造勢將吸引數萬人進入水上鄉。

由於兩會場直線距離相隔僅1公里，擔心兩派支持者狹路相逢恐釀衝突，嘉義警方如臨大敵，今佈署包括機動警力在內，縣警局共動員6個警分局和保4隊800名員警上場，約占全縣近半警力全面戒備。雙方陣營都請來主帥韓國瑜、蔡英文站台。

嘉義警方評估，綠營的場地約1500坪，湧進8、9000人沒問題；藍營場地面積較大，加上100個攤位面積，若人數足夠，確有可能創造近萬人流。雙方較勁意味濃厚。

(中時電子報)