有關烏龍共諜案前軍情局副局長翁衍慶提出10點質疑，認為內容全是假的。翁衍慶對中國大陸情報素有研究，並在退休後曾出版「中共情報組織與間諜活動」一書，對自稱為中共間諜在澳洲尋求政治庇護的王立強之真假，有資格作評論。翁衍慶是軍情局情幹班唯一升中將的，是情戰專家，做情報的高手。

翁衍慶受訪時表示，他是用手機一個字一個字寫的。他說，王立強接受媒體訪問所說的內容，內行人一看就知是假的。原因很簡單：

一、軍委總參已更名為聯合參謀部，他不知道。聯參部下面何單位從事情報工作，他不知道。

二、國防科工委非情報機構，只派學者和科技人員出國收集軍事科技資訊，不會搞旁門左道的間諜活動。

三，共軍情工人員都具軍職軍階，他顯然沒有。

四、共軍軍情幹部很講究階級職位，他僅26歲，再怎麼升大約只中上尉，怎有資格和能力負責對台對港工作，尤其是領導工作，簡直天方夜譚。

五、諜員派外工作，任務一定單一，他又負責香港，又兼顧台灣工作，違背全世界情報工作原則。

六、情報人員外派變更身分，只准帶一個身分的証件，豈可能允許他帶多種不同的証件，一旦被外國情治單位查獲，豈非証據確鑿。

七、香港銅鑼灣書店事件是中共公安部一局（國保）所為，跟總參無關，他簡直胡扯蛋。

八、中共軍情特工外語能力都很好，他接受訪談時只會用華語，他的素質顯然很低，總參怎可能有這種弱勢諜員。

九、中共為控制諜員，家人特別是妻小一定留在國內，他的妻兒竟能赴澳洲，不可思議。其次，諜員在外，不可擅離工作地，他竟能赴澳長達數月，舉世情報單位所無。

十、他所說的對台工作內容，大家仔細看看，全是媒體揣測中共對工作內容，尤其前陣子報載某黨與台灣宮廟關係，他是看報照本宣科，何足採信。」

(中時 )