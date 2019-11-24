身為忠實韓粉的黃先生也特地帶著自製超大型「一支穿雲箭」，從台中南下到嘉義支持韓國瑜。（張毓翎攝）

有業者以「下架民進黨」為主題的夜市遊戲。（張毓翎攝）

下午已有大批韓粉到場熱情支持、揮舞著國旗。（張毓翎攝）

有韓粉早上6點就開車從新竹南下支持國民黨總統參選人韓國瑜。（張毓翎攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今晚將在嘉義縣水上鄉水德路上為國民黨立委參選人王啟澧站台，上午來自全台各地的韓粉絡繹不絕湧入，揮舞國旗、呼喊口號，為造勢活動熱身，下午2點開始就有許多民眾紛紛進場，還有韓粉帶著自製超大型「一支穿雲箭」，吸引許多民眾圍觀、照相。

蔡英文總統與韓國瑜登記後，雙方首次同時間、同鄉鎮分別為民進黨立委參選人蔡易餘及王啟澧站台；在藍陣營造勢現場，有不少攤商為了搶商機，一早就開始進駐，形成「國瑜夜市」，場面熱鬧滾滾。

造勢會場兩旁除有賣香腸、烤山豬的攤位，還有賣解渴的椰子汁、甘蔗汁等攤販，四處也有賣國旗裝的攤商，還有業者以「下架民進黨」為主題的夜市遊戲，現場上百個攤位讓民眾下午就開始逛起來，買韓國瑜相關周邊商品。

韓國瑜日前向海外僑胞喊話，人民在民進黨執政下很辛苦，呼籲大家一定要團結，「射出一支穿雲箭，青天白日重新現」，使中華民國的國旗在海內外重新飄揚。

身為忠實韓粉的黃先生也特地帶著自製超大型「一支穿雲箭」，從台中南下到嘉義支持韓國瑜，現場聚集不少韓粉爭相拍照；黃先生表示，他本身從事廣告看版製作事業，這是第一次拿出這支超大型「一支穿雲箭」到造勢會場力挺韓國瑜。

(中時 )