蔡英文總統聽到台下有熱情英粉大喊小英總統我愛你，笑開懷。（謝瓊雲攝）

蔡英文彰化縣聯合競選總部成立造勢大會，24日下午在彰化市永安夜市舉辦。縣內黨公職全到齊，氣勢盛大。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（中）呼籲支持者明年1月11日一定都要去投票，再給她四年，讓他繼續執政照顧大家。（謝瓊雲攝）

蔡英文與立委黃秀芳彰化縣聯合競總24日舉行成立造勢大會，吸引眾多支持者到場。（競總提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年1124大選民進黨大敗，面對2020選戰，蔡英文總統選在24日在中台灣走透透，下午與立委黃秀芳成立聯合競選總部，她在造勢活動上強調，民進黨面對失敗、用心檢討，現在已重新整隊完成，面對中國打壓、國際情勢最艱困的此刻，呼籲支持者上下團結一心求勝選，有信心帶領台灣隊、彰化隊，打出全壘打。

聯合競總造勢大會在彰化市永安夜市舉行，除了前彰化縣長魏明谷顧忌台水董事長身分，為公開上台宣講站台外，所有黨公職團隊、聯合競總幹部全到齊，立委陳亭妃擔任主持人，還請來嘻哈歌手大支演唱歌曲〈台灣隊長〉；副總統陳建仁、主席卓榮泰等都先後上台致詞。

蔡英文表示，彰化四席立委參選人，比起國民黨提名的對手，有黑金歷史、家族政治勢力把持，相對起來人選好很多，呼籲支持者全力支持，讓國會過半，台灣繼續進步；她呼籲大家再給她四年，讓她繼續執政照顧大家。

蔡英文說，鄰近國家都起起伏伏，只有台灣經濟持續向上成長，吸引外商投資、台商也回流7000億元，光離岸風電外商就在彰化投資一兆元；未來四年台灣的財政、經濟會越來越好，建設更多，有更多預算用在老幼等社會福利上。

蔡英文強調，台灣國防自主，國艦、國機國造，未來國軍會越來越強。現在是中國最關鍵時刻，香港人每天走上街頭，就是要爭取民主，因為香港主權在中國手上，但台灣人的主權在2300萬人自己手上，是最重要的資產，要傳遞給子孫，因此明年1月11日的選舉，大家都要去投票，要展現我們的意志、決心，保護國家主權。

卓榮泰則提出選戰四大戰略，攻向北台灣、讓民主國會能過半，贏得中部、就不會輸給中國，守住南台灣、就守住大台灣，看好花東就能翻轉成功。呼籲支持者絕不要忘記去年1124的教訓，要打開胸襟、邁開步伐向前走，在明年選舉用選票向全台人民宣告，民進黨已經改革成功。

(中時 )