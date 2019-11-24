藝人鳳小岳與經紀公司3年前發生合約糾紛，遭法院判決須支付經紀公司349萬餘元違約金，但鳳卻在2017年12月15日將自己的春風兆物公司轉到妻子名下，經紀公司翁姓負責人強制執行未果，因而控告鳳小岳夫妻毀損債權，但鳳妻稱早就準備好錢，卻一直找不到翁，檢察官認為，鳳小岳因職業關係無法長居國內，委由妻子實際負責公司事務，2人並無毀損債權的主觀犯意，予以不起訴。

31歲鳳小岳因混血兒的外表，2010年在電影《艋舺》擔任演出，流利的台語令人印象深刻。但2017年10月間，與經紀公司發生合約糾紛，法院判決須支付翁姓負責人349萬4480元。翁指控鳳收到判決後2個月，將其獨立設立的春風兆物公司改成妻子洪喆君的名字，導致她聲請法院強制執行，扣不到財產，因而鳳夫妻2人脫產，損害她的利益。

藝人鳳小岳因違約須賠償經紀公司349萬餘元，他因將自己的公司換成老婆名字被控毀損債權，士林地檢署偵結，認定並無主觀犯意予以不起訴。（報系資料照／李文正台北傳真）

鳳小岳稱，他知道要清償債務，也想要盡快處理，但他人不在台灣，沒辦法找人處理公司業務，才將公司負責人變更成妻子名字。而洪女也稱，他們在2018年底準備好一筆錢要清償，但卻找不到翁，並已到法院判辦理提存，並沒有要躲避債務。

處分書指出，鳳小岳因演藝工作無法管理經營的公司，並委任律師在翁提出毀損債權前聯繫翁協商清償債務，2人並沒有毀損債權的主觀犯意，翁可從洪女的公司依執行命令強制扣薪3分之1，鳳2人並沒有隱匿財產的行為。

(中時 )