鄭宏輝表示，勞工經常面臨不成文且不合理的情形，國家應該重視勞動權益，並根據不同狀況提出適當的解決措施。（陳育賢攝）

鄭宏輝今天下午舉行蔡英文、鄭宏輝聯合勞工後援會。（陳育賢攝）

勞動部長許銘春表示，鄭宏輝對於勞工的照顧是受到大家的高度肯定，相信鄭進入國會後，能為勞動權益做最好的把關。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝持續關心勞工權益，重視勞工法令，24日下午在勞動部長許銘春的陪同下，舉辦勞工後援會成立大會並頒發後援會代表聘書，隨後再與民進黨婦女部共同舉辦新住民市集，共同關心弱勢族群的權益。

鄭宏輝今天下午舉行蔡英文、鄭宏輝聯合勞工後援會，勞動部長許銘春與立委柯建銘親到現場頒發授證聘書，包括新竹市總工會理事長莊鑑川及多位勞工代表也到場受聘，並為鄭宏輝加油打氣。

勞動部長許銘春表示，蔡英文總統長期重視勞工權益，陸續建置友善勞工環境，她也盛讚鄭宏輝長期對勞工權益的關心與努力。她說，鄭宏輝對於勞工的照顧是受到大家的高度肯定，相信鄭進入國會後，能為勞動權益做最好的把關。

柯建銘則表示，鄭宏輝本身就是勞工子弟出身，爸爸是中油的員工，媽媽則是經營「柑仔店」（雜貨店）貼補家用，由於家中經濟不是也很好，所以宏輝從小就非常能了解基層勞工的辛苦，1993年宏輝就跟他在立法院，做他的辦公室主任，當時只要碰上勞工與法律方面的問題，都會問鄭的看法與意見，就是因為鄭是勞工子弟，最了解勞工政策，未來一定更是最挺勞工的立委。

鄭宏輝指出，勞工經常面臨不成文且不合理的情形，國家應該重視勞動權益，並根據不同狀況提出適當的解決措施。

以爭議較高的外送員事件來說，日前他也公開呼籲「新創要顧，勞權更要顧」，提出「外送人員要納保」、「新創勞權法制化」、「輔導新創適應法規」3大主張，為平台業建立合法商業機制。

他表示，為凝聚新竹的共識，重新找回城市光榮感，必須要保障基層權益，因此，未來進入國會，他將透過實際行動去保障勞工及基層弱勢的權益，創造年輕人、婦女、中高年齡、新住民與弱勢的就業發展機會，為台灣社會一起努力。

(中時 )