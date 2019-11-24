台東在地異國風舞團「舞夢砂城」2年1度國際藝術舞蹈節，昨晚華麗登場，邀請到韓國知名東方舞長腿女神Yasmin Seo演出，舞台上，如水蛇般的妖嬈身段，加上波浪般的電臀，超強電力大放送，觀眾幾乎暴動，她說，台東的觀眾好熱情，可以再給多一點！
電力超強的韓國長腿東方舞女神Yasmin一登場，果然氣勢非凡，只見她隨著音樂的律動，展現如水蛇般妖嬈曼妙的身段，再配合波浪般的電臀扭動身軀，將女性柔美的曲線表露得淋漓盡致，觀眾尖叫聲不斷，在場的攝影師更是拍到爆卡、手抽筋，最後她還走下台與觀眾互動，並且與1位阿嬤熱情擁抱，現場觀眾幾乎暴動。
「舞夢砂城」團長曾淑羚說，擅長東方舞的Yasmin在韓國是具有指標性的名師，也是韓國少數受邀到全世界表演的舞者，舞風成熟嫵媚又不失可愛，性感但是不具挑逗性，頗有巨星的風範，而且很會掌握觀眾的情緒，這次到台東演出，就讓她感受到大都市不一樣的熱情，為了回報台東鄉親，她認為「可以再給多一點」。
曾淑羚在韓國擔任評審時認識Yasmin，這次的國際舞蹈節特別邀請她來參加，她說，Yasmin去年7月就曾到台東參加熱氣球嘉年華，這是她第2次來台東，來自韓國首爾的她，很喜歡台東的自然風。
舞夢砂城國際藝術舞蹈節昨晚瑰麗登場，6點半入場時間還沒到，台東縣政府文化處藝文中心廣場已經大排長龍，演藝廳內座無虛席，除了外國舞者的賣力演出以外，團員們也展示學習成果，觀眾大呼過癮。
(中時 )
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