（17：00更新）香港今（24）日舉行四年一度的區議會選舉，在將近6個月的反送中、反政府示威運動催化下，本屆香港市民參與民意選舉的意願飆高，截至下午3時30分，投票人數已超越195萬人，投票率高達47.26%，距離投票結束還有7小時，本屆投票率及投票人數已雙雙超越歷屆紀錄。

香港24日舉行區議會選舉，截至下午，總投票人數已超越上屆紀錄。

根據香港選舉事務處官網公布的統計數字以及「香港01」報導，截至下午3時30分，全港累積投票人數為1,953,121人，累積投票率為47.26%，上屆2015年區議會選舉的總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%，換句話說，本屆投票8小時，投票率就已超越歷屆紀錄；此外，在下午1時30分時，投票人數就已逼近150萬人，創下歷史新紀錄。

截至下午2時30分，全港累積投票人數為1,746,709人，累積投票率為42.26%，上屆2015年區議會選舉的總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%，為過去投票率最高，因此各界都在關注本屆投票率會否創下新紀錄。

另外值得關注的時間點是，下午1時30分、投票開始6小時，全港累積投票人數就已達1,524,675人，突破上屆的總投票人數。

此外，本屆選民登記人數也創下新高，上屆登記選民人數為3,121,238人，本屆則有4,132,977人，增加了超過100萬人。投票將於晚間10時30分結束。

(中時電子報)