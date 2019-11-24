在軟銀會長王貞治的高度期待下，設定給軟銀育成選手砂川理查冬盟6轟、平均3場1轟的目標，砂川選手也不負眾望，代表日職紅隊在24日與中職聯隊的比賽中，對江國謙敲出一發2分炮，離目標更進一步，而日職紅隊最終也以7比2帶走勝利。

砂川理查是日美混血兒，有188公分的高大身材，為2017年軟銀選進的育成選手，在今年多次獲得王貞治的特別指導，來台參加冬盟前，王貞治對砂川寄予厚望，因此對他訂下「冬盟打出6轟」的約定。而日職紅隊總教練也是軟銀隊的藤本博史，他配合王貞治的要求，冬盟期將間讓砂川理查擔任不動四棒。

砂川表示今天有發現對手大多塞內角，因此有設定進攻，剛好逮中一顆偏高球路攻擊，敲成個人冬盟的首轟。砂川為了增加長打率，自己也設定了進攻方程式，「壘上沒人或是三壘有人時，會全力揮擊，以敲出全壘打為主；如果是一、二壘有人，則是會設定敲安推進。」

砂川認為冬盟是能和外國球隊較量的好舞台，此次也是他第一次來台，不過已經學會基本的中文招呼用語，入住的飯店餐點都很不錯吃，也在朋友的建議下到了夜市想嘗試臭豆腐，「但是臭豆腐真的太臭了，聞了會想吐，完全無法接受。」砂川捏著鼻子說。

(中時電子報)