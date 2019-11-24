新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，火勢燃燒猛烈造成5樓一名20多歲女子受困，消防局獲報出動人車前往搶救，即時將火勢撲滅，順利救出脫困女子，女子意識清楚並無外傷，詳細起火原因待進一步釐清。

新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，警消救出一受困女子。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，警消救出一受困女子。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

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