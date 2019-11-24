新店民宅火警 消防救出1受困女子 16:492019/11/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，火勢燃燒猛烈造成5樓一名20多歲女子受困，消防局獲報出動人車前往搶救，即時將火勢撲滅，順利救出脫困女子，女子意識清楚並無外傷，詳細起火原因待進一步釐清。 新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，警消救出一受困女子。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市新店區環河路某民宅4樓今（24日）下午3時許驚傳火警，警消救出一受困女子。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） (中時 ) #新店 #火警 #年輕 #女子 #受困 #火勢 #民宅 #濃煙 #火舌 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市消防局緊急應變指揮學院 獲行政院「標竿學習案例」優良獎 14:162019/11/20 社會 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 近百年歷史尖塔要bye了！東京最古老木造原宿站將拆 18:102019/11/21 生活 搖擺機失火釀災 住戶需賠償管委會78萬元 19:282019/11/21 社會 小鮮肉大肌肌 新竹縣消防猛男讓妳臉紅心跳 20:032019/11/21 社會 新竹鮮肉消防太養眼 將辦「粉絲握手會」引網暴動 14:342019/11/22 社會 日消防致贈紀念品有巧思 嘉縣消防大讚「揪甘心」 18:192019/11/22 生活 新北專責義消聯合競技 安全幸福更給力 09:512019/11/23 社會 七股海堤道路汽車悶燒 造成1死1傷 14:502019/11/23 社會 好市多店員這「超暖舉動」 讓她看見台灣最美風景 18:212019/11/23 生活 社會熱門新聞 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 匪夷所思！特斯拉試駕員國1自撞 下車後才墜橋亡 - 社會 差點沒命 被撞女駕駛病床淚訴：我沒闖平交道！ - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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