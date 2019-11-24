味全龍繼昨日強壓韓職聯隊，今日對戰日本社會人，以5比4奪下2連勝，其中昨日敲出再見安打的黃柏豪今日再繳4安猛打賞，而隨著龍隊練習的前西武獅投手廖任磊，則是首次中繼亮相，3個出局數都靠三振拿下，不過1局挨了一發陽春炮。

味全龍的首次聯賽全力以赴，派出洋投巴里歐茲先發4局，僅被敲3支零星安打、送出5次三振，而龍隊前2局就打下分數領先，首局先靠社會人的失誤回本壘得分，2局上半朱祥麟、張祐銘連續安打追分，接著一、二壘有人的情況，李凱威敲出中外野三壘安打，一棒送回2分，黃柏豪再補刀安打添1分，此局灌進4分大局，率先取得5分領先。

5局下半龍隊換上廖任磊中繼1局，一上場連送2次三振，不料隨後遭到第一棒八坂健司狙擊，挨一發陽春炮失分，最後則再用三振收尾，總計中繼1局失1分，不過出局數都是用三振抓下。

雖社會人隊在比賽後半場追分，8下石黒凌敲出2分炮，不過最終仍由龍隊以5比4帶走勝利，賽後總教練葉君璋則表示，「球隊還在學習成長，表現這樣已經很不錯。」

而本場繳出5支4優異表現的黃柏豪，連續2場拿下單場MVP，他賽後則說，「藉由比賽更進入狀況，也感謝隊友的幫忙，期許維持穩定表現。」

(中時電子報)