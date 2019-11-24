好巿多黑購節明登場，預期各賣場將出現大批搶購人潮。（中時報系資料照片）

好市多黑色購物節明(25)日登場，搶購倒數計時中！由於好市多一如往例，不會提早公布優惠商品項目，為免搶購落於人後，內行人建議參考去年夯貨情報，先預擬可能購物清單，才能眼明手快搬走戰利品。

今年好市多黑色購物節有兩大特色，一是全球最長黑購節，持續整整一星期，另一是提早「營業時間」，開賣前三天11/25~11/28營業時間更改為上午9:00~晚間21:30，11/29~12/1上午8:00~晚間21:30開店，方便會員進場搶購。

好市多循前3年黑購節傳統，今年也不會提早公布優惠商品品項，最高原則仍是希望消費者直接進場挖寶。若想撿便宜，參考去年最受歡迎的優惠品，快速鎖定家電、3C商品、生鮮食品、保健品等項目才是正途。

《聯合報》分析，家電、3C商品常有機會下殺到5折優惠。以3C商品為例，去年最夯的「SAMSUNG 82吋 4K智慧電視」，現場價折扣近4萬，另款「55吋4K HDR智慧連網顯示器」，現折3500元，讓搶到的消費者直呼賺「太划算了！」

「伊萊克斯」家電是去年關注度極高的品牌。「二合一無線吸塵器」折扣2200元，美式咖啡機」折扣700元，手持攪拌棒下殺1999元。另外，高檔的「BOSE單件式藍芽劇院組」也有現折2000元優惠。

至於去年空運來台的「大西洋鮭魚」，一公斤僅售389元，超低價格造成轟動，「A4日本和牛肩胛翼板燒烤」、「A4日本和牛梅花肉燒烤片」則現折200元優惠，也吸引愛肉食的消費者搶購不手軟。

保健品部分，「天地合補龜鹿雙寶飲68毫升30入」最熱門，「威德黑色星期五禮盒三合一組」、「乳清蛋白營養補充粉」這2款則是詢問度爆表。

好市多提醒消費者，黑購節有些優惠商品「一卡限購一份」，搶好康前要多加留意，免得興沖沖結帳而掃興了。

(中時電子報)