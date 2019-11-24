韓國瑜參加嘉義市萌寵音樂會活動後接受聯訪，針對共諜案，他說，國家司法單位調查局、國安局都應立刻迅速專案調查，且NCC是NCC還是髒髒兮兮，不排除控告NCC瀆職、意圖使人不當選，他並痛批蔡英文總統不要背後放話。

韓國瑜說，整個2300萬台灣人民心裡會納悶怎麼會遇到這種情況呢？去年選舉高雄市長，怪事年年有沒有去年多，今年選中華民國總統，怪事年年有，沒有今年多，怎麼還有40多天投票，突然冒出一隻阿貓，阿狗，拋出一個國際大新聞，國安局調查局應該迅速立案，要向全國2300萬人民保證，有證據辦到底，絕對勿枉勿縱，沒有證據，不要放假新聞，如果明明沒有證據放假新聞，國安局長、調查局長必須立刻下台。

韓國瑜說，黑韓產業鏈從去年8月到現在1年多愈來愈興旺，國外的資金也進入，國際的資源也進來，黑韓產業鏈現在變成跨國企業，我判斷，2019年全台灣最興旺的產業是黑韓產業，而且應該很快股票會上市，哪有這種搞法，選舉到了，什麼都有，沒完沒了。

韓國瑜說，NCC到底是NCC，還是髒兮兮？負責管理全國的媒體，還是只為執政的民進黨服務？NCC主委要把話講清楚，有沒有瀆職？有沒有漠視台灣百分之九十的媒體不敢監督執政黨？全世界的民主自由國家有像中華民國這樣子嗎？NCC是眼睛瞎了，還是睡著了呢？我已經跟律師研究，NCC主委如果繼續瀆職，我可能會依法提出告訴，直接控告NCC主委瀆職、還有違反選罷法，意圖使人不當選。

韓國瑜說，一個澳洲排名第80名的網路報，在澳洲丟了個小牙籤，美國的報紙轉載變一個雞翅膀，進到台灣變一支金華火腿，哪有這種搞法？NCC是幹什麼的？真的變髒兮兮啦？調查局、國安局立刻要立案調查，告訴台灣人民到底怎麼回事。

媒體問，蔡總統說有掌握，說心虛的不是她，在說你嗎？

韓國瑜說，蔡英文總統2012年跟馬英九總統選舉的時候，怎麼說的？是裝糊塗還是忘記了？你強烈告知馬英九總統，請你不要用國家機器。今天2019年同樣的話，我要提醒蔡英文總統「不要濫用國家資源，不要濫用國家公權力，公平、公正、公開打一場高品質的總統大選、立法委員大選」，讓台灣人民覺得我們的民主很驕傲。

韓國瑜說，什麼叫做「他有掌握」，請蔡英文總統把話講清楚，立案調查，查到誰有罪立刻移送檢調，不要有一分鐘的拖延，這才是一個負責任的總統，而不是在背後放話。

(中時 )